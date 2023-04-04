Путин уверен, что санкции против России останутся надолго

России всё же удалось сконцентрировать свои силы и обеспечить устойчивость ситуации в экономике

04 апреля 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Санкции Запада останутся надолго, из-за чего необходимо вырабатывать меры суверенного развития страны на долгосрочную перспективу. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Все мы пoнимаем: санкции, конечнo, надолгo, поэтому наряду с первooчередными мерами замещения импoртных технологий и прoдуктов здесь нужны средне- и долгoсрочные преoбразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны", – сказал Путин на заседании президиума Госсовета во вторник.

Глава государства также отметил, что в эпицентре блокады оказались многие отрасли. Однако России всё же удалось сконцентрировать свои силы и обеспечить устойчивость ситуации в экономике. В том числе путём замещения западной продукции, инвестициями в замену оборудования и программного обеспечения. Это была напряжённая работа, заметил глава государства.

"Уже сейчас мы видим её позитивные результаты. Более того, мы смогли выйти на новый цикл роста экономики", – подчеркнул президент.