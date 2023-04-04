Путин уверен, что санкции против России останутся надолго
России всё же удалось сконцентрировать свои силы и обеспечить устойчивость ситуации в экономике
04 апреля 2023, 20:15, ИА Амител
Санкции Запада останутся надолго, из-за чего необходимо вырабатывать меры суверенного развития страны на долгосрочную перспективу. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Все мы пoнимаем: санкции, конечнo, надолгo, поэтому наряду с первooчередными мерами замещения импoртных технологий и прoдуктов здесь нужны средне- и долгoсрочные преoбразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны", – сказал Путин на заседании президиума Госсовета во вторник.
Глава государства также отметил, что в эпицентре блокады оказались многие отрасли. Однако России всё же удалось сконцентрировать свои силы и обеспечить устойчивость ситуации в экономике. В том числе путём замещения западной продукции, инвестициями в замену оборудования и программного обеспечения. Это была напряжённая работа, заметил глава государства.
"Уже сейчас мы видим её позитивные результаты. Более того, мы смогли выйти на новый цикл роста экономики", – подчеркнул президент.
20:29:52 04-04-2023
Ну пока он делает всё, чтоб это так и было. Хоть какая-то стабильность
11:28:09 05-04-2023
Гость (20:29:52 04-04-2023)Ну пока он делает всё, чтоб это так и было. Хоть какая-то ст... А что бы ТЫ сделал? Развалил бы давно страну, но, однако, осуждаешь, что умные люди для страны делают.
20:45:42 04-04-2023
Тема хорошая. Давайте побыстрей, пожалуйста. Предлагаю хорошие машины самим выпускать, типа камри.
21:18:27 04-04-2023
Двадцать лет назад о суверенном развитии страны как-то не думалось...
07:30:15 05-04-2023
При Иване Грозном еще англичане санкции вводили, теперь может только при Навальном могут отменить
10:59:21 05-04-2023
Скоро так называемые "вводители санкций" в Россию оброк будут привозить.Новый царь построже будет.На мно-о-о-го построже.