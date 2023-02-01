Путин уволил первого заместителя Патрушева
Чиновника назначили помощником Дмитрия Медведева
01 февраля 2023, 15:55, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин уволил Юрия Аверьянова – первого заместителя Николая Патрушева в Совбезе, сообщает РБК.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ подписан 1 февраля 2023 года.
Аверьянова назначили помощником председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.
"Также он будет работать в парламентской координационной группе по вопросам СВО, сформированной по распоряжению президента, в статусе советника руководителя группы Андрея Турчака", – пояснили в "Единой России".
Аверьянов родился 17 января 1950 года, ему 73 года.
Комментарии 1