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Путин уволил первого заместителя Патрушева

Чиновника назначили помощником Дмитрия Медведева

01 февраля 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин уволил Юрия Аверьянова – первого заместителя Николая Патрушева в Совбезе, сообщает РБК.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ подписан 1 февраля 2023 года.

Аверьянова назначили помощником председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.

"Также он будет работать в парламентской координационной группе по вопросам СВО, сформированной по распоряжению президента, в статусе советника руководителя группы Андрея Турчака", – пояснили в "Единой России".

Аверьянов родился 17 января 1950 года, ему 73 года.

 

Комментарии 1

  • А что эта партия государственная и содержится за деньги бюджета а должности тоже госслужащих. И какой у нее бюджет взятый из нашего бюджета.
    01 февраля, Гость   Ответить
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