Путин: в зоне боевых действий находится свыше 600 тысяч человек от РФ
Глава государства отметил, что зона боевых действий требует постоянного внимания и донастройки
26 января 2024, 23:18, ИА Амител
В зоне специальной военной операции (СВО) находится более 600 тысяч человек. Об этом на встрече со студентами, участвующими в СВО, заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Глава государства отметил, что зона боевых действий требует постоянного внимания и донастройки. Она составляет 2 тысячи километров, а находятся в ней свыше 600 тысяч человек. Он подчеркнул, что подобный механизм, как и любой государственный, работает с "известными административными издержками".
В ходе встречи глава государства предложил обсудить, что следует предпринять, чтобы сложности свести к нулю или же их стало меньше.
07:23:24 27-01-2024
на встрече со студентами, участвующими в СВО --- студентов же не берут. Если добровольно, то у них академ отпуск наверное. Вернутся, доучатся. Наверное
15:01:07 27-01-2024
Гость (07:23:24 27-01-2024) на встрече со студентами, участвующими в СВО --- студентов ж... На том свете тоже образование можно получить.
16:06:08 27-01-2024
Дима (15:01:07 27-01-2024) На том свете тоже образование можно получить.... Патриарх Кирилл, допускает это.