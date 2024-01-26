Путин: в зоне боевых действий находится свыше 600 тысяч человек от РФ

Глава государства отметил, что зона боевых действий требует постоянного внимания и донастройки

26 января 2024, 23:18, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: unsplash.com

В зоне специальной военной операции (СВО) находится более 600 тысяч человек. Об этом на встрече со студентами, участвующими в СВО, заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что зона боевых действий требует постоянного внимания и донастройки. Она составляет 2 тысячи километров, а находятся в ней свыше 600 тысяч человек. Он подчеркнул, что подобный механизм, как и любой государственный, работает с "известными административными издержками".

В ходе встречи глава государства предложил обсудить, что следует предпринять, чтобы сложности свести к нулю или же их стало меньше.