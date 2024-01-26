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Путин: в зоне боевых действий находится свыше 600 тысяч человек от РФ

Глава государства отметил, что зона боевых действий требует постоянного внимания и донастройки

26 января 2024, 23:18, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: unsplash.com
Президент Владимир Путин / Фото: unsplash.com

В зоне специальной военной операции (СВО) находится более 600 тысяч человек. Об этом на встрече со студентами, участвующими в СВО, заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что зона боевых действий требует постоянного внимания и донастройки. Она составляет 2 тысячи километров, а находятся в ней свыше 600 тысяч человек. Он подчеркнул, что подобный механизм, как и любой государственный, работает с "известными административными издержками".

В ходе встречи глава государства предложил обсудить, что следует предпринять, чтобы сложности свести к нулю или же их стало меньше.

спецоперация

Комментарии 3

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Гость

07:23:24 27-01-2024

на встрече со студентами, участвующими в СВО --- студентов же не берут. Если добровольно, то у них академ отпуск наверное. Вернутся, доучатся. Наверное

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Дима

15:01:07 27-01-2024

Гость (07:23:24 27-01-2024) на встрече со студентами, участвующими в СВО --- студентов ж... На том свете тоже образование можно получить.

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Гость

16:06:08 27-01-2024

Дима (15:01:07 27-01-2024) На том свете тоже образование можно получить.... Патриарх Кирилл, допускает это.

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