Путин включил в состав Совбеза РФ Мантурова, Дюмина и Скворцову

Тем же указом он вывел из него бывшего полпреда на Урале Якушева

30 сентября 2024, 22:15, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обновил состав Совбеза РФ. Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, своим указом глава государства исключил из Совбеза врио секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева. Он входил в Совет как полпред президента в Уральском федеральном округе, но на минувшей неделе перешел на работу в Совфед.

Тем же указом президент включил в состав Совбеза своего помощника Алексея Дюмина, руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову и первого вице-премьера Дениса Мантурова.