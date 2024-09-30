Путин включил в состав Совбеза РФ Мантурова, Дюмина и Скворцову
Тем же указом он вывел из него бывшего полпреда на Урале Якушева
30 сентября 2024, 22:15, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин обновил состав Совбеза РФ. Об этом сообщает "Интерфакс".
Так, своим указом глава государства исключил из Совбеза врио секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева. Он входил в Совет как полпред президента в Уральском федеральном округе, но на минувшей неделе перешел на работу в Совфед.
Тем же указом президент включил в состав Совбеза своего помощника Алексея Дюмина, руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову и первого вице-премьера Дениса Мантурова.
09:12:01 01-10-2024
Свежая кровь, теперь-то всё наладится