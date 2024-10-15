Путин внес в Думу проект о ратификации договора о всеобъемлющем партнерстве с КНДР
Он предполагает военную помощь в случае агрессии на одно из государств
15 октября 2024, 07:50, ИА Амител
Глава РФ Владимир Путин предложил ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Соответствующий законопроект внесен главой государства в Госдуму, пишет ura.ru.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР был подписан 19 июня 2024 года во время встречи лидеров двух государств в Пхеньяне. Документ предполагает, что в случае агрессии страны должны будут прийти друг другу на помощь.
Кроме того, в статье 3 Договора предусматривается, что "стороны сотрудничают друг с другом в целях обеспечения прочного регионального и международного мира и безопасности".
08:27:13 15-10-2024
До пиндостана поближе.
08:58:43 15-10-2024
Гость (08:27:13 15-10-2024) До пиндостана поближе. ...
Куда уж ближе? Наименьшее расстояние между территорией РФ и США - 3,7 км. Иди учи географию, неуч! хд
09:28:47 15-10-2024
рыбак, рыбака видит из далека.
09:38:21 15-10-2024
военную помощь в случае агрессии на одно из государств --- это опасно, КНДР может начать задираться и получить агрессию. А они могут
09:41:44 15-10-2024
Зеленский уже возмущался, каких то корейских солдат там обнаружили. А они дисциплинированные. Еще и за социализм. Возможно даже поют "Смело мы в бой пойдем за власть Советов" на корейском
10:00:06 15-10-2024
Давно уже надо было понять, кто нам друзья, а кто враги!
14:25:57 15-10-2024
Гость (10:00:06 15-10-2024) Давно уже надо было понять, кто нам друзья, а кто враги!... На безрыбье и рак рыба.
10:03:10 15-10-2024
С такими союзниками нам некого боятся
12:26:21 15-10-2024
От социализма РФ открестилась, а северокорейских коммунистов обязуется защищать!? Налицо неувязка, противоречащая буржуинскому курсу!
16:20:33 15-10-2024
скоро тут будут вместо туркменов корейцы? ну они на одно лицо почти