Путин внес в Думу проект о ратификации договора о всеобъемлющем партнерстве с КНДР

Он предполагает военную помощь в случае агрессии на одно из государств

15 октября 2024, 07:50, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин предложил ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Соответствующий законопроект внесен главой государства в Госдуму, пишет ura.ru.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР был подписан 19 июня 2024 года во время встречи лидеров двух государств в Пхеньяне. Документ предполагает, что в случае агрессии страны должны будут прийти друг другу на помощь.

Кроме того, в статье 3 Договора предусматривается, что "стороны сотрудничают друг с другом в целях обеспечения прочного регионального и международного мира и безопасности".