Путин во время послания Федеральному собранию даст оценку СВО
Пресс-секретарь президента заявил, что Путин много времени уделит этой теме
19 февраля 2023, 18:33, ИА Амител
Фото: пресс-служба Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время послания Федеральному собранию Владимир Путин много времени уделит СВО. Об этом он сказал в эфире канала "Россия 1".
Песков отметил, что послание всегда является громкой новостью, а жизнь всей страны сейчас вращается вокруг СВО.
"И специальная военная операция, так или иначе, влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей", – заявил Песков.
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