Путин во время послания Федеральному собранию даст оценку СВО

Пресс-секретарь президента заявил, что Путин много времени уделит этой теме

19 февраля 2023, 18:33, ИА Амител

Фото: пресс-служба Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время послания Федеральному собранию Владимир Путин много времени уделит СВО. Об этом он сказал в эфире канала "Россия 1".

Песков отметил, что послание всегда является громкой новостью, а жизнь всей страны сейчас вращается вокруг СВО.