НОВОСТИОбщество

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

В церемонии также поучаствовали представители молодежных организаций и духовенства

04 ноября 2023, 20:15, ИА Амител

Кадр: kremlin.ru
Кадр: kremlin.ru

Владимир Путин в День народного единства, 4 ноября, возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, пишет РИА Новости.

Вместе с главой государства в торжественной церемонии поучаствовали представители духовенства, молодежных организаций, а также юнармейцы и активисты.

Мероприятие, в частности, также посетили Патриарх Кирилл, главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский – лидеры народного ополчения, освободившие Москву от польско-литовских оккупантов в 1612 году, что положило конец Смутному времени на Руси. День народного единства посвящен памяти этого подвига.

Владимир Путин праздники

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

20:53:38 04-11-2023

Прежнее название Москвы - Пожар. Отсюда и псевдоним Пожарский. Минин и Пожарский таки евреи.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:07 05-11-2023

День народного единства посвящён замене 7 ноября

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров