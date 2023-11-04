В церемонии также поучаствовали представители молодежных организаций и духовенства

04 ноября 2023, 20:15, ИА Амител

Кадр: kremlin.ru

Владимир Путин в День народного единства, 4 ноября, возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, пишет РИА Новости.

Вместе с главой государства в торжественной церемонии поучаствовали представители духовенства, молодежных организаций, а также юнармейцы и активисты.

Мероприятие, в частности, также посетили Патриарх Кирилл, главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский – лидеры народного ополчения, освободившие Москву от польско-литовских оккупантов в 1612 году, что положило конец Смутному времени на Руси. День народного единства посвящен памяти этого подвига.