Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
В церемонии также поучаствовали представители молодежных организаций и духовенства
04 ноября 2023, 20:15, ИА Амител
Владимир Путин в День народного единства, 4 ноября, возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, пишет РИА Новости.
Вместе с главой государства в торжественной церемонии поучаствовали представители духовенства, молодежных организаций, а также юнармейцы и активисты.
Мероприятие, в частности, также посетили Патриарх Кирилл, главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский – лидеры народного ополчения, освободившие Москву от польско-литовских оккупантов в 1612 году, что положило конец Смутному времени на Руси. День народного единства посвящен памяти этого подвига.
20:53:38 04-11-2023
Прежнее название Москвы - Пожар. Отсюда и псевдоним Пожарский. Минин и Пожарский таки евреи.
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День народного единства посвящён замене 7 ноября