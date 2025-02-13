Путин впервые поговорил по телефону с президентом Сирии переходного периода
Российский лидер заявил, что готов содействовать Сирии в улучшении социально-экономической обстановки
13 февраля 2025, 10:35, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Проведен обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирии. С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. В этой связи была подчеркнута важность реализации комплекса мер в целях устойчивой нормализации в стране, активизации межсирийского диалога с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения", – говорится в релизе.
Кроме этого, Путин заявил, что Россия готова содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, в том числе направлять гуманитарную помощь. Он пожелал аш-Шараа успехов в решении задач, которые стоят перед новым руководством страны.
Известно, что стороны условились продолжить такие контакты в дальнейшем. В Кремле заключили, что у разговора был конструктивный, деловой и содержательный характер.
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