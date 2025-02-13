Путин впервые поговорил по телефону с президентом Сирии переходного периода

Российский лидер заявил, что готов содействовать Сирии в улучшении социально-экономической обстановки

13 февраля 2025, 10:35, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирии. С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. В этой связи была подчеркнута важность реализации комплекса мер в целях устойчивой нормализации в стране, активизации межсирийского диалога с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения", – говорится в релизе.

Кроме этого, Путин заявил, что Россия готова содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, в том числе направлять гуманитарную помощь. Он пожелал аш-Шараа успехов в решении задач, которые стоят перед новым руководством страны.

Известно, что стороны условились продолжить такие контакты в дальнейшем. В Кремле заключили, что у разговора был конструктивный, деловой и содержательный характер.