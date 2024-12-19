Путин прокомментировал замедление работы YouTube на территории РФ
Президент заявил, что YouTube и Google должны соблюдать российские законы для работы на территории страны
19 декабря 2024, 19:25, ИА Амител
О замедлении работы видеохостинга YouTube высказался президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Глава государства заявил, что Google сам создал себе проблемы: после введения санкций на Западе он сократил финансирование своих дочерних компаний в нашей стране.
Также Путин подчеркнул, что YouTube и Google для работы на территории России должны соблюдать ее законы. Из-за того что платформы изымают из обзора имена российских артистов или блогеров, а также занимаются политической пропагандой для достижения западными правительствами политических целей, Роскомнадзор предъявляет соответствующие претензии.
"И правильно делает", – подчеркнул президент.
Также Путин отметил, что в настоящее время конкуренция между видеоплатформами в России растет. И если Google и YouTube, понимая это, изменят контур своей работы, проблем на территории страны у них не будет.
19:31:43 19-12-2024
все...гугле капец
19:43:28 19-12-2024
Блаблабла, обиделись. А оформить запрет документально не могут
20:43:17 19-12-2024
Правду люди узнают ?
23:04:34 19-12-2024
Кого наказал то, свой народ, им пофиг на этот запрет.
05:44:56 20-12-2024
Из этого следует что ютюб так и не будет работать... Очень жаль..там много полезной информации по 3D моделированию. Как работать с программами и оборудованием.. И многое многое полезное... Жаль...
08:20:06 20-12-2024
лоббирование своих кривых и хромых платных сервисов. насчитали сами дикие штрафы не пойми за что,вот и повод.
09:07:55 20-12-2024
Интернациональное достижение человечества рубят на корню, в чьих это интересах??
09:27:21 20-12-2024
у меня два раза с карточки деньги воровали и я ходил в банк и писал заявление для полиции и выяснял причины и время снятий. И знаете как это делали? Через гугл это делали. Оказывается если у вас у телефона аккаунт в гугле то в любой англосаксонской стране ваш телефон просто прозрачен - для российских аккаунтов там все отключено -или и воруй. Кроме того и в гугле и в ютубе а особенно в телеграмме сидят пропагандисты извращенцы и фашисты и все это смотрят наши дети
поэтому телеграмм ютуб и гугл необходимо отключить безо всяких условий. Просто убрать их из интернета полностью
10:52:40 20-12-2024
холмс (09:27:21 20-12-2024) у меня два раза с карточки деньги воровали и я ходил в банк ... Начало! Следующий этап - отключение интернета совсем. Твои дети спасены! Только ты нам об этом не сможешь рассказать, только если раскидаешь листовки по почтовым ящикам)))