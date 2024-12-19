Путин прокомментировал замедление работы YouTube на территории РФ

Президент заявил, что YouTube и Google должны соблюдать российские законы для работы на территории страны

19 декабря 2024, 19:25, ИА Амител

Владимир Путин на прямой линии / Фото: kremlin.ru

О замедлении работы видеохостинга YouTube высказался президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Глава государства заявил, что Google сам создал себе проблемы: после введения санкций на Западе он сократил финансирование своих дочерних компаний в нашей стране.

Также Путин подчеркнул, что YouTube и Google для работы на территории России должны соблюдать ее законы. Из-за того что платформы изымают из обзора имена российских артистов или блогеров, а также занимаются политической пропагандой для достижения западными правительствами политических целей, Роскомнадзор предъявляет соответствующие претензии.

"И правильно делает", – подчеркнул президент.

Также Путин отметил, что в настоящее время конкуренция между видеоплатформами в России растет. И если Google и YouTube, понимая это, изменят контур своей работы, проблем на территории страны у них не будет.