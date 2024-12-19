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Путин прокомментировал замедление работы YouTube на территории РФ

Президент заявил, что YouTube и Google должны соблюдать российские законы для работы на территории страны

19 декабря 2024, 19:25, ИА Амител

Владимир Путин на прямой линии / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин на прямой линии / Фото: kremlin.ru

О замедлении работы видеохостинга YouTube высказался президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Глава государства заявил, что Google сам создал себе проблемы: после введения санкций на Западе он сократил финансирование своих дочерних компаний в нашей стране.

Также Путин подчеркнул, что YouTube и Google для работы на территории России должны соблюдать ее законы. Из-за того что платформы изымают из обзора имена российских артистов или блогеров, а также занимаются политической пропагандой для достижения западными правительствами политических целей, Роскомнадзор предъявляет соответствующие претензии.

"И правильно делает", – подчеркнул президент.

Также Путин отметил, что в настоящее время конкуренция между видеоплатформами в России растет. И если Google и YouTube, понимая это, изменят контур своей работы, проблем на территории страны у них не будет.

Владимир Путин Прямая линия
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Комментарии 9

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Санечек

19:31:43 19-12-2024

все...гугле капец

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Гость

19:43:28 19-12-2024

Блаблабла, обиделись. А оформить запрет документально не могут

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Гость

20:43:17 19-12-2024

Правду люди узнают ?

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Гость

23:04:34 19-12-2024

Кого наказал то, свой народ, им пофиг на этот запрет.

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Иван

05:44:56 20-12-2024

Из этого следует что ютюб так и не будет работать... Очень жаль..там много полезной информации по 3D моделированию. Как работать с программами и оборудованием.. И многое многое полезное... Жаль...

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Гость

08:20:06 20-12-2024

лоббирование своих кривых и хромых платных сервисов. насчитали сами дикие штрафы не пойми за что,вот и повод.

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Гость

09:07:55 20-12-2024

Интернациональное достижение человечества рубят на корню, в чьих это интересах??

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холмс

09:27:21 20-12-2024

у меня два раза с карточки деньги воровали и я ходил в банк и писал заявление для полиции и выяснял причины и время снятий. И знаете как это делали? Через гугл это делали. Оказывается если у вас у телефона аккаунт в гугле то в любой англосаксонской стране ваш телефон просто прозрачен - для российских аккаунтов там все отключено -или и воруй. Кроме того и в гугле и в ютубе а особенно в телеграмме сидят пропагандисты извращенцы и фашисты и все это смотрят наши дети
поэтому телеграмм ютуб и гугл необходимо отключить безо всяких условий. Просто убрать их из интернета полностью

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Гость

10:52:40 20-12-2024

холмс (09:27:21 20-12-2024) у меня два раза с карточки деньги воровали и я ходил в банк ... Начало! Следующий этап - отключение интернета совсем. Твои дети спасены! Только ты нам об этом не сможешь рассказать, только если раскидаешь листовки по почтовым ящикам)))

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