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Путин: Запад не справляется с конкуренцией в энергетической сфере

Российский лидер отметил, что энергосистема РФ не только отвечает растущему спросу, но и качественно меняет свой облик

26 сентября 2024, 19:55, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Запад не справляется с конкуренцией в энергетике, глобальный рост будет сосредоточен в странах БРИКС, Россия остается одним из ведущих участников энергетического рынка. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Российский лидер отметил, что энергосистема страны не только отвечает растущему спросу, но и качественно меняет свой облик.

"За последние полтора десятка лет установленная мощность российской электроэнергетики увеличилась на 18%, а сами станции прошли глубокую модернизацию, стали более современными, эффективными, бережными по отношению к окружающей среде", – сказал Путин.

Глава государства напомнил, что Запад был уверен в своей способности закрыть неугодным странам доступ к услугам, связанным с глобальной инфраструктурой энергорынка. Однако в результате инструменты стали применяться для недобросовестной конкуренции, поскольку честной конкуренции на Западе боятся. Однако закрывая доступ к своей платформе западные страны подталкивают развитие альтернативных решений.

Само формирование многополярной модели развития запускает волну глобального роста на весь следующий век. Он будет сосредоточен в странах БРИКС и тех, кто хочет присоединиться к объединению.

Экономика

Комментарии 5

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Гость

22:43:08 26-09-2024

Газ продаем в Китай, а у себя ТЭЦ на угле коптят небо.

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Гость

07:48:25 27-09-2024

Гость (22:43:08 26-09-2024) Газ продаем в Китай, а у себя ТЭЦ на угле коптят небо. ... А программу догазификации тоже для Китая проводят или для россиян?

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Мусик

09:24:18 27-09-2024

Гость (22:43:08 26-09-2024) Газ продаем в Китай, а у себя ТЭЦ на угле коптят небо. ... основной объем генерации - уголь. и растет.
газ - в основном на химию.

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Гость

08:29:41 27-09-2024

И все остальные страны нам завидуют

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Гость

10:08:45 27-09-2024

глобальный рост будет сосредоточен в странах БРИКС --- ну хорошая новость, если так

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