Путин заявил, что ему больно говорить о событиях под Харьковом после отхода ВС РФ

Президент считает, что так поступать могут "только неонацисты"

03 февраля 2024, 10:02, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал события, происходившие в Харьковской области после отхода оттуда российских Вооруженных сил (ВС). Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на форуме "Все для победы!" во время визита в Тульскую область.

По словам главы государства, ему больно говорить о том, что "творили эти подонки".

"Только неонацисты так могут поступать. Вот в чем все дело, вот с кем мы имеем дело", – заявил Путин.Глава государства также считает, что большинство жителей России хотят помочь населению Донбасса и не хотят бросать людей "под колеса неонацистов".