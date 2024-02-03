Путин заявил, что ему больно говорить о событиях под Харьковом после отхода ВС РФ
Президент считает, что так поступать могут "только неонацисты"
03 февраля 2024, 10:02, ИА Амител
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин прокомментировал события, происходившие в Харьковской области после отхода оттуда российских Вооруженных сил (ВС). Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на форуме "Все для победы!" во время визита в Тульскую область.
По словам главы государства, ему больно говорить о том, что "творили эти подонки".
"Только неонацисты так могут поступать. Вот в чем все дело, вот с кем мы имеем дело", – заявил Путин.Глава государства также считает, что большинство жителей России хотят помочь населению Донбасса и не хотят бросать людей "под колеса неонацистов".
10:23:40 03-02-2024
Тему не раскрыли. Что было то?
12:44:25 03-02-2024
Гость (10:23:40 03-02-2024) Тему не раскрыли. Что было то?... Быстро забыли
10:32:04 03-02-2024
А почему он отошёл от Харькова?
11:20:15 03-02-2024
Гость (10:32:04 03-02-2024) А почему он отошёл от Харькова?... Я бы написал, но не напечатают.
11:10:20 03-02-2024
Сдали людей. А ведь они то верили, что не отойдут и не сдадут. Плохая дырявая оборона, мало было личного состава, техники? Кто мешал усилить, послать туда больше? А если это была бы Великая Отечественная. За сдачу фронта, что бы сделал тов. Ст-ал-ин?
17:52:19 03-02-2024
Андрей (11:10:20 03-02-2024) Сдали людей. А ведь они то верили, что не отойдут и не сдаду... что бы сделал тов. Ст-ал-ин? А что, слово Сталин банят?
11:31:29 03-02-2024
Грустно это слышать
11:56:55 03-02-2024
Просто труно признать , что наши генералы профукали стратегию напроч , возможно скомандовал кремль на отход.А теперь нашим бойцам приходится за каждый метр.Говорят , что их обманули по Минскому соглашению .И там и тут быть обманутым на таких стратегических направлениях это уже "диагноз".А отвечают своей кровью наши пацаны.Где же наши Жуковы и Суворовы.Печально.
12:18:28 03-02-2024
О чем речь? Сам с собой попереживал, готовы разделить горе, но по пунктам.
17:20:36 03-02-2024
Вы тут все такие умные, с вами так интересно: тут каждый суслик - агроном. Вы и военные стратеги, и в макроэкономике разбираетесь лучше ЦБ, и как лечить вы знаете лучше врачей. А просто осознать тот факт, что 52 страны мира отправляют оружие хохлам - это вам не по силам? Мы со всем миром воюем. А то что более 150 миллиардов долларов вкачали в хохляндию вы этого тоже не знали? А то что одних только иностранных наемников было более 15 тысяч? А то что в расчетах ЗРК Пэтриот и Ирис-Т сидят натовские офицеры без шевронов вам тоже не известно? Да, были просчеты со стороны МО РФ. Не зря командование поменяли. Но учитывайте, что линия фронта - более 2000 километров, а армия окраины - 880 тысяч штыков. Будьте хоть немного более адекватными.
21:43:13 03-02-2024
Гость (17:20:36 03-02-2024) Вы тут все такие умные, с вами так интересно: тут каждый сус... это все отговорки.
22:26:48 03-02-2024
Гость (21:43:13 03-02-2024) это все отговорки.... Ну ты то кадровый офицер, видимо фельдмаршал. Тебе то, понятно, виднее. Почему мастер спорта не смог с одного удара ушатать восьмерых? Да у вас одни отговорки….
23:09:19 03-02-2024
Гость (17:20:36 03-02-2024) Вы тут все такие умные, с вами так интересно: тут каждый сус... ещё один суслик-агроном...
07:22:38 04-02-2024
некто (23:09:19 03-02-2024) ещё один суслик-агроном...... Слова даже не суслика, а полевой мыши.