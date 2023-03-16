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Путин заявил, что европейцам даже за репой придётся ехать в Россию

Президент напомнил, что после начала спецоперации аналитики пророчили депрессию и спад потребительского сектора в РФ, однако в результате сами западные страны столкнулись с этими проблемами

16 марта 2023, 20:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин считает, что европейцам даже за репой придётся ехать в РФ, поскольку урожаи в стране значительно выше европейских. Об этом он заявил во время выступления на съезде Российского cоюза промышленников и предпринимателей (РСПП) и бизнес-соoбщества, пишет ТАСС.

Глава государства напомнил, что после начала спецоперации страны Запада вынудили многих из них уйти с российского рынка. Аналитики тогда пророчили депрессию и спад потребительского сектора, однако в результате сами западные страны столкнулись с этими проблемами.

"Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу: репа – хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придётся ехать, потому что уровень урожая всё-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе", – сказал глава государства.

Вместе с тем Путин отметил, что это может быть не виной европейцев, а последствием погодных условий. Однако без российских удобрений эту проблему тоже будет сложно решить.

Комментарии 26

  • Так европейцы прошедшей зимой все вымерзли, вместе с украинцами...
    16 марта, Гость   Ответить
  • Может компот Вас из брюквы порадует, Если заесть Пирожком с требухой, А для валют, Что стремительно падают, Есть только МИГ... А ещё есть Сухой.
    17 марта, Гость   Ответить
  • ну да, ну да...
    17 марта, Гость   Ответить
  • тоже непонятно, зачем им убогим, без нашего газа замерзшим, еще и наша еда?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Странно, почему про репу я узнаю со страниц АМИКа, а не от знакомых, которые живут в Германии?? Наверное они еще не знают??
    17 марта, Гость   Ответить
  • мечты, мечты...
    17 марта, Гость   Ответить
  • а не от знакомых, которые живут в Германии?------- Вы правда считаете, что они вам признаются?
    17 марта, Гость   Ответить
  • да уж...
    17 марта, Гость   Ответить
  • я прошу пардона, а салат и помидоры только в России растут?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Тоже родственники живут в Германии, друзья в Италии, никто последний хрен без соли не доедает, живут как жили, ездят путешествуют, ходят в рестораны. Или это потому что дома жрать нечего?)) Только из наших новостей и узнаем, как у них ТАМ все плохо)
    17 марта, Гость   Ответить
  • а салат и помидоры только в России растут? - Канешна. И картошка, которую Европа импортирует из России.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Только из наших новостей и узнаем, как у них ТАМ все плохо) - Так это же главное. Плевать, что сами из кулька в рогожку. Главное, чтобы не одним нам было плохо.
    17 марта, Гость   Ответить
  • я прошу пардона - не дождетесь! Мы живем в самой богатой стране это норма. А Репа наше все!
    17 марта, Гость   Ответить
  • У меня от таких новостей аж репа зачесалась!
    17 марта, Гость   Ответить
  • Сначала за дровами,потом уж за репой.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Странно, у ваших знакомых все прям хорошо, а у моих в Германии не очень, цены действительно сильно выросли, в рестораны через день на ужин (так у них было заведено) не ходят. Репу, конечно, не едят, но нехватку денежных средств и ассортимента продуктов они ощутили. Говорят мелки пекарни и лавочки, которые работали 20 лет, как они переехали, действительно закрываются. Так что не нужно так уж распыляться.
    17 марта, Гость   Ответить
  • И как они еще не умерли за год? Живучие, однако. Белок едят?
    17 марта, Гость   Ответить
  • пару лет еще протянут, а потом хана...
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, пока толстый сохнет-худой сдохнет...
    17 марта, Гость   Ответить
  • " Вы правда считаете, что они вам признаются?" ---- Гость, родственник в Европе живет. Голодающим не выглядит.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Репу даже в России никто не ест. Но может статься, что придётся
    17 марта, Гость   Ответить
  • ага.. кто из вас ел репу.. давайте посчитаемся
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, мы периодически покупаем репу. По вкусу напоминает редис и редьку, но у репы нет горечи как у редьки. Странно, что репа не пользуется популярностью. Её просту нужно очистить от кожуры, нарезать пластиками, немного посолить и есть.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Странно, что репа не пользуется популярностью. - Невкусно потому что. Вы еще брюкву вспомните. Или топинамбур) В вашем высказывании ключевое слово "периодически". А если вас на нее посадить в качестве ежедневного блюда - ну такое себе.
    17 марта, Гость   Ответить
  • "Невкусно потому что." --- Гость, а вы пробовали? Это вкусно, на самом деле. Насчёт "периодически", так любой продукт опротивет, если его постоянно есть. Питание должно быть разнообразным.
    17 марта, Гость   Ответить
  • "Вы еще брюкву вспомните. Или топинамбур) " ---- Гость, к сожалению, ни первое, ни второе не приходилось пробовать.
    17 марта, Гость   Ответить
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