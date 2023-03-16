Путин заявил, что европейцам даже за репой придётся ехать в Россию

Президент напомнил, что после начала спецоперации аналитики пророчили депрессию и спад потребительского сектора в РФ, однако в результате сами западные страны столкнулись с этими проблемами

16 марта 2023, 20:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин считает, что европейцам даже за репой придётся ехать в РФ, поскольку урожаи в стране значительно выше европейских. Об этом он заявил во время выступления на съезде Российского cоюза промышленников и предпринимателей (РСПП) и бизнес-соoбщества, пишет ТАСС.

Глава государства напомнил, что после начала спецоперации страны Запада вынудили многих из них уйти с российского рынка. Аналитики тогда пророчили депрессию и спад потребительского сектора, однако в результате сами западные страны столкнулись с этими проблемами.

"Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу: репа – хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придётся ехать, потому что уровень урожая всё-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе", – сказал глава государства.

Вместе с тем Путин отметил, что это может быть не виной европейцев, а последствием погодных условий. Однако без российских удобрений эту проблему тоже будет сложно решить.