Путин заявил, что искусственный интеллект откроет новую главу истории человечества
Президент отметил, что на данный момент наиболее актуально развитие больших языковых моделей и генеративного интеллекта
24 ноября 2023, 22:59, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин назвал очевидным, что с внедрением искусственного интеллекта во все сферы жизни, человечество начинает новую главу существования. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил во время выступления на конференции по искусственному интеллекту.
"Конечно, с внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да и во все сферы нашей жизни – человечество начинает новую главу своего существования. Это очевидные вещи", – заявил он.Путин отметил, что на данный момент наиболее актуально развитие больших языковых моделей и генеративного интеллекта. Он подчеркнул, что направления обозначились лишь несколько лет назад, однако за прошедший год они ощутимо развились.
Глава государства также обратил внимание на то, что сейчас человечество имеет дело с разработками, которые обладают колоссальными вычислительными способностями. Генеративные нейросети уже пишут программный код, формируют детали чертежей и применяются при проектировании и постройке зданий, отметил Путин.
23:47:20 24-11-2023
Он знает что у нас яйца, с курятиной подорожали и бензин ???
07:00:48 25-11-2023
Владимир Владимирович предплогает, а Бог распологает. Так что мечтать о ИИ, пустые хлопаты.
11:39:42 26-11-2023
Человечество начинает новую главу своего существования. Где?