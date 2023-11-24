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Путин заявил, что искусственный интеллект откроет новую главу истории человечества

Президент отметил, что на данный момент наиболее актуально развитие больших языковых моделей и генеративного интеллекта

24 ноября 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал очевидным, что с внедрением искусственного интеллекта во все сферы жизни, человечество начинает новую главу существования. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил во время выступления на конференции по искусственному интеллекту.

"Конечно, с внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да и во все сферы нашей жизни – человечество начинает новую главу своего существования. Это очевидные вещи", – заявил он.Путин отметил, что на данный момент наиболее актуально развитие больших языковых моделей и генеративного интеллекта. Он подчеркнул, что направления обозначились лишь несколько лет назад, однако за прошедший год они ощутимо развились.

Глава государства также обратил внимание на то, что сейчас человечество имеет дело с разработками, которые обладают колоссальными вычислительными способностями. Генеративные нейросети уже пишут программный код, формируют детали чертежей и применяются при проектировании и постройке зданий, отметил Путин.

Владимир Путин Наука

Комментарии 3

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Гость

23:47:20 24-11-2023

Он знает что у нас яйца, с курятиной подорожали и бензин ???

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Гость

07:00:48 25-11-2023

Владимир Владимирович предплогает, а Бог распологает. Так что мечтать о ИИ, пустые хлопаты.

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Гость

11:39:42 26-11-2023

Человечество начинает новую главу своего существования. Где?

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