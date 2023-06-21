Путин заявил, что на фронте наступило затишье из-за серьезных потерь ВСУ

По его словам, наступательный потенциал Украины пока не исчерпан — из бригад, понесших потери, формируются новые подразделения

21 июня 2023, 20:11, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал ход украинского контрнаступления. Как сообщает РИА Новости, глава государства отметил, что противник несет серьезные потери и сейчас на фронте наблюдается затишье.

По его словам, наступательный потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока не исчерпан – из бригад, понесших потери, формируются новые подразделения.

"Наши мужики на Украине наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа, считаем, что такие потери ВСУ в будущем могут привести к потере их боеспособности", – добавил он.

Глава государства отметил, что танки ВСУ горят "за милую душу".