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Путин заявил, что на фронте наступило затишье из-за серьезных потерь ВСУ

По его словам, наступательный потенциал Украины пока не исчерпан — из бригад, понесших потери, формируются новые подразделения

21 июня 2023, 20:11, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал ход украинского контрнаступления. Как сообщает РИА Новости, глава государства отметил, что противник несет серьезные потери и сейчас на фронте наблюдается затишье. 

По его словам, наступательный потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока не исчерпан – из бригад, понесших потери, формируются новые подразделения. 

"Наши мужики на Украине наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа, считаем, что такие потери ВСУ в будущем могут привести к потере их боеспособности", – добавил он.

Глава государства отметил, что танки ВСУ горят "за милую душу". 

СВО украина

Комментарии 2

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Гость

23:28:37 21-06-2023

Хохлы то знают что они наступали?

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Гость

17:09:03 22-06-2023

Его не должно быть. Должна быть ответка наше контрнаступление по разгрому врага а не великое сидение и странная война как в 1939 году. Пора освобождать конкретно исконно русские земли отобранные у России в частности Новороссию в полном объеме а не придуманном врагами и предателями что Новороссия это тот ее огрызок которую наши войска сейчас занимают.

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