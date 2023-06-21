Путин заявил, что на фронте наступило затишье из-за серьезных потерь ВСУ
По его словам, наступательный потенциал Украины пока не исчерпан — из бригад, понесших потери, формируются новые подразделения
21 июня 2023, 20:11, ИА Амител
Президент России Владимир Путин прокомментировал ход украинского контрнаступления. Как сообщает РИА Новости, глава государства отметил, что противник несет серьезные потери и сейчас на фронте наблюдается затишье.
По его словам, наступательный потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока не исчерпан – из бригад, понесших потери, формируются новые подразделения.
"Наши мужики на Украине наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа, считаем, что такие потери ВСУ в будущем могут привести к потере их боеспособности", – добавил он.
Глава государства отметил, что танки ВСУ горят "за милую душу".
23:28:37 21-06-2023
Хохлы то знают что они наступали?
17:09:03 22-06-2023
Его не должно быть. Должна быть ответка наше контрнаступление по разгрому врага а не великое сидение и странная война как в 1939 году. Пора освобождать конкретно исконно русские земли отобранные у России в частности Новороссию в полном объеме а не придуманном врагами и предателями что Новороссия это тот ее огрызок которую наши войска сейчас занимают.