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Путин заявил, что оружие России превосходит западное вооружение

Президент добавил, что современная промышленность обеспечивает не только высокое качество изделий, но и необходимое количество

02 февраля 2024, 20:56, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Новое оружие России превосходит западное вооружение. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе посещения Тульской области, передает ТАСС.

"Если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени – в чем-то оно уступает. <…> Если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят", – сказал глава государства.Президент добавил, что современная промышленность обеспечивает не только высокое качество изделий, но и необходимое количество. Так, в России выросло производство бронезащиты для бойцов в 10 раз, а выпуск обмундирования – в 2,5 раза.

Владимир Путин Политика нато

Комментарии 7

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Гость

21:05:03 02-02-2024

Броня крепка и танки наши быстры.

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Гость

21:15:12 02-02-2024

Критерии-то какие? И как? Раз на раз? Или толпа на толпу? А победит тот, кто обеспечит бОльшую выживаемость обычного бойца.

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Гость

21:19:16 02-02-2024

Знаете Владимир Владимирович, а мы вам верим ...

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Гость

11:42:58 03-02-2024

Гость (21:19:16 02-02-2024) Знаете Владимир Владимирович, а мы вам верим ...... А почему такой сорказм и Да на войне как на войне.Таких " тихоней" не уважаем.

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Гость

14:59:38 03-02-2024

А когда же наши зарплаты будут лучше, чем на западе?

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Гость

16:20:56 03-02-2024

Гость (14:59:38 03-02-2024) А когда же наши зарплаты будут лучше, чем на западе?... Мы идем своим путем и не стоит засматриваться на Запад. Запад сдохнет от наших зарплат, а мы нет.

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Гость

19:53:27 03-02-2024

Советские военные инженеры как-то не догоняли,а молодая российская поросль догоняет ))

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