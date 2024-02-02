Путин заявил, что оружие России превосходит западное вооружение

Президент добавил, что современная промышленность обеспечивает не только высокое качество изделий, но и необходимое количество

02 февраля 2024, 20:56, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Новое оружие России превосходит западное вооружение. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе посещения Тульской области, передает ТАСС.

"Если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени – в чем-то оно уступает. <…> Если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят", – сказал глава государства.Президент добавил, что современная промышленность обеспечивает не только высокое качество изделий, но и необходимое количество. Так, в России выросло производство бронезащиты для бойцов в 10 раз, а выпуск обмундирования – в 2,5 раза.