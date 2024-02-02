Путин заявил, что оружие России превосходит западное вооружение
Президент добавил, что современная промышленность обеспечивает не только высокое качество изделий, но и необходимое количество
02 февраля 2024, 20:56, ИА Амител
Новое оружие России превосходит западное вооружение. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе посещения Тульской области, передает ТАСС.
"Если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени – в чем-то оно уступает. <…> Если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят", – сказал глава государства.Президент добавил, что современная промышленность обеспечивает не только высокое качество изделий, но и необходимое количество. Так, в России выросло производство бронезащиты для бойцов в 10 раз, а выпуск обмундирования – в 2,5 раза.
21:05:03 02-02-2024
Броня крепка и танки наши быстры.
21:15:12 02-02-2024
Критерии-то какие? И как? Раз на раз? Или толпа на толпу? А победит тот, кто обеспечит бОльшую выживаемость обычного бойца.
21:19:16 02-02-2024
Знаете Владимир Владимирович, а мы вам верим ...
11:42:58 03-02-2024
Гость (21:19:16 02-02-2024) Знаете Владимир Владимирович, а мы вам верим ...... А почему такой сорказм и Да на войне как на войне.Таких " тихоней" не уважаем.
14:59:38 03-02-2024
А когда же наши зарплаты будут лучше, чем на западе?
16:20:56 03-02-2024
Гость (14:59:38 03-02-2024) А когда же наши зарплаты будут лучше, чем на западе?... Мы идем своим путем и не стоит засматриваться на Запад. Запад сдохнет от наших зарплат, а мы нет.
19:53:27 03-02-2024
Советские военные инженеры как-то не догоняли,а молодая российская поросль догоняет ))