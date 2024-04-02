Путин заявил, что РФ доберется до заказчиков теракта в "Крокусе"
Президент подчеркнул, что важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, и конечных "преступных бенефициаров"
02 апреля 2024, 19:51, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин обещает установить всех заказчиков теракта в "Крокус Cити Холле" в Подмосковье. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии МВД, сообщает ТАСС.
Президент подчеркнул, что важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, и конечных "преступных бенефициаров".
"Мы безусловно до них доберемся", - заверил Путин, говоря о заказчиках теракта.
Президент считает, что те, кто применяют оружие против России, должны понимать его "обоюдоострость".
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20:40:42 02-04-2024
Знаете, Владимир Владимирович, а мы вам верим
08:00:10 03-04-2024
"Мы безусловно до них доберемся" --- 25 лет назад даже в сортире добирались, может опять получится
09:16:50 03-04-2024
может в реестре террористов посмотреть?