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Путин заявил, что РФ доберется до заказчиков теракта в "Крокусе"

Президент подчеркнул, что важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, и конечных "преступных бенефициаров"

02 апреля 2024, 19:51, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обещает установить всех заказчиков теракта в "Крокус Cити Холле" в Подмосковье. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии МВД, сообщает ТАСС.

Президент подчеркнул, что важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, и конечных "преступных бенефициаров".

"Мы безусловно до них доберемся", - заверил Путин, говоря о заказчиках теракта.

Президент считает, что те, кто применяют оружие против России, должны понимать его "обоюдоострость".

Владимир Путин Теракт
Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"

Комментарии 3

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Гость

20:40:42 02-04-2024

Знаете, Владимир Владимирович, а мы вам верим

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Гость

08:00:10 03-04-2024

"Мы безусловно до них доберемся" --- 25 лет назад даже в сортире добирались, может опять получится

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гость

09:16:50 03-04-2024

может в реестре террористов посмотреть?

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