Путин заявил, что РФ доберется до заказчиков теракта в "Крокусе"

Президент подчеркнул, что важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, и конечных "преступных бенефициаров"

02 апреля 2024, 19:51, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обещает установить всех заказчиков теракта в "Крокус Cити Холле" в Подмосковье. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии МВД, сообщает ТАСС.

Президент подчеркнул, что важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, и конечных "преступных бенефициаров".

"Мы безусловно до них доберемся", - заверил Путин, говоря о заказчиках теракта.

Президент считает, что те, кто применяют оружие против России, должны понимать его "обоюдоострость".