Путин заявил, что Россия и Китай решили вопрос размежевания границ

Он отметил, что разобраться с этой ситуацией не могли 40 лет

16 октября 2023, 13:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил о том, что Россия и Китай смогли решить вопрос размежевания границы.

По словам президента России, страны всегда старались найти компромисс, чтобы дальше выстраивать отношения.

"В основе всегда лежала добрая воля. Так мы решили вопросы пограничного размежевания, которые до сих пор, до того момента не решались на протяжении 40 лет", – сказал Путин.

Он добавил, что стремление разобраться с проблемами было велико, так что удалось найти решение.