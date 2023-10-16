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Путин заявил, что Россия и Китай решили вопрос размежевания границ

Он отметил, что разобраться с этой ситуацией не могли 40 лет

16 октября 2023, 13:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил о том, что Россия и Китай смогли решить вопрос размежевания границы. 

По словам президента России, страны всегда старались найти компромисс, чтобы дальше выстраивать отношения.

"В основе всегда лежала добрая воля. Так мы решили вопросы пограничного размежевания, которые до сих пор, до того момента не решались на протяжении 40 лет", – сказал Путин.

Он добавил, что стремление разобраться с проблемами было велико, так что удалось найти решение. 

Россия Политика Китай

Комментарии 12

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Гость

13:53:21 16-10-2023

очень содержательно

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Интересно

13:55:33 16-10-2023

И как решили? Мы чтоли рассчитались территориями?

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Гость

14:03:03 16-10-2023

Даманский опять наш?

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гость

15:05:05 16-10-2023

и где нонче границы китая проходят?

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Гость

15:22:15 16-10-2023

Можно подробней? Барнаул еще российский?

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Гость

15:35:23 16-10-2023

Гость (15:22:15 16-10-2023) Можно подробней? Барнаул еще российский?... Мы узнаем это последними)

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Светлана

15:58:48 16-10-2023

Гость (15:22:15 16-10-2023) Можно подробней? Барнаул еще российский?... Когда я училась в школе, географ рассказывал о том, что Китай считал Барнаул своим городом и сообщали погоду -"в китайском Барнауле...". Мы смеялись, до сих пор помню))

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Гость

15:39:26 16-10-2023

Ребята, где теперь граница проходит? Может я уже Китаец?

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Гость

16:12:11 16-10-2023

Нет, Барнаул Российский. Это очевидно потому, что в Китае коррупционеров и воров расстреливают, а у нас- дают звания почётного гражданина.

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Гость

17:07:11 16-10-2023

Ага решил отдав все китайцам даже символ подвига пограничников остров Даманский. Китай ни сантиметра не уступил. Граница должна быть утверждена на референдуме.

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Гость

17:19:23 16-10-2023

Очередной жест доброй воли, теперь на востоке.

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гость

19:12:23 16-10-2023

Потихому решил единолично решать вопрос.

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