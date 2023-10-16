Путин заявил, что Россия и Китай решили вопрос размежевания границ
Он отметил, что разобраться с этой ситуацией не могли 40 лет
16 октября 2023, 13:47, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил о том, что Россия и Китай смогли решить вопрос размежевания границы.
По словам президента России, страны всегда старались найти компромисс, чтобы дальше выстраивать отношения.
"В основе всегда лежала добрая воля. Так мы решили вопросы пограничного размежевания, которые до сих пор, до того момента не решались на протяжении 40 лет", – сказал Путин.
Он добавил, что стремление разобраться с проблемами было велико, так что удалось найти решение.
13:53:21 16-10-2023
очень содержательно
13:55:33 16-10-2023
И как решили? Мы чтоли рассчитались территориями?
14:03:03 16-10-2023
Даманский опять наш?
15:05:05 16-10-2023
и где нонче границы китая проходят?
15:22:15 16-10-2023
Можно подробней? Барнаул еще российский?
15:35:23 16-10-2023
Гость (15:22:15 16-10-2023) Можно подробней? Барнаул еще российский?... Мы узнаем это последними)
15:58:48 16-10-2023
Гость (15:22:15 16-10-2023) Можно подробней? Барнаул еще российский?... Когда я училась в школе, географ рассказывал о том, что Китай считал Барнаул своим городом и сообщали погоду -"в китайском Барнауле...". Мы смеялись, до сих пор помню))
15:39:26 16-10-2023
Ребята, где теперь граница проходит? Может я уже Китаец?
16:12:11 16-10-2023
Нет, Барнаул Российский. Это очевидно потому, что в Китае коррупционеров и воров расстреливают, а у нас- дают звания почётного гражданина.
17:07:11 16-10-2023
Ага решил отдав все китайцам даже символ подвига пограничников остров Даманский. Китай ни сантиметра не уступил. Граница должна быть утверждена на референдуме.
17:19:23 16-10-2023
Очередной жест доброй воли, теперь на востоке.
19:12:23 16-10-2023
Потихому решил единолично решать вопрос.