Путин заявил, что Россия намерена расширять отношения с дружественными странами

Он отметил, что Россия не собирается "на самоизоляцию". Вместо этого Москва планирует расширять "прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнёрские отношения" со всеми странами

28 апреля 2023, 23:06, ИА Амител

Фото: unsplah.com

Россия не собирается уходить на самоизоляцию, наоборот, будет расширять отношения с дружественными странами. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

Он отметил, что Россия не собирается "на самоизоляцию". Вместо этого Москва планирует расширять "прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнёрские отношения" со странами Евразии, Африки и Южной Америки, в том числе и Мексики.

Путин отметил, что в США много людей, которые "думают с нами одинаково" По его мнению, мнение жителей отличается от мнения "элиты", которая проводит политику, направленную против стран своих народов.

Президент также отметил, что Россия готова работать со всеми странами, которые дорожат деловой репутацией.