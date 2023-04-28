Путин заявил, что Россия намерена расширять отношения с дружественными странами
Он отметил, что Россия не собирается "на самоизоляцию". Вместо этого Москва планирует расширять "прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнёрские отношения" со всеми странами
28 апреля 2023, 23:06, ИА Амител
Россия не собирается уходить на самоизоляцию, наоборот, будет расширять отношения с дружественными странами. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.
Он отметил, что Россия не собирается "на самоизоляцию". Вместо этого Москва планирует расширять "прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнёрские отношения" со странами Евразии, Африки и Южной Америки, в том числе и Мексики.
Путин отметил, что в США много людей, которые "думают с нами одинаково" По его мнению, мнение жителей отличается от мнения "элиты", которая проводит политику, направленную против стран своих народов.
Президент также отметил, что Россия готова работать со всеми странами, которые дорожат деловой репутацией.
13:06:02 29-04-2023
Дружеская Турция звучит странно. Но тем не менее. Наверное кому то денежку заносят
16:44:28 29-04-2023
А кто они??? Турция нет, Китай нет,Индия нет, а также другие пожиратели по дешевке наших богатств и природных ресурсов и перекрытию потока нам необходимых товаров из этих стран. Истинный друг отдаст последнюю рубаху и пойдет грудью на амбразуру когда другу тяжело и опасно