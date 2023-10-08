Путин заявил, что Россия получит хороший урожай в 2023 году

Он также добавил, что в прошлом году аграрии собрали рекордный объем зерна

08 октября 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в 2023 году в стране ожидается хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов. Об этом он сказал в поздравлении сотрудникам агропромышленного комплекса.

Путин отметил, что в 2023 году российские аграрии собрали рекордный объем зерна – 158 миллионов тонн. В 2023 году ожидается не только хороший урожай, но также увеличение объемов производства молока, мяса и рыбы.

Он добавил, что благодаря труду работников АПК на внутреннем рынке всегда достаточно продуктов, а объемы производства увеличиваются с каждым годом. По ряду позиций российские производители являются лидерами в мире.