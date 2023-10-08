Путин заявил, что Россия получит хороший урожай в 2023 году
Он также добавил, что в прошлом году аграрии собрали рекордный объем зерна
08 октября 2023, 11:05, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил о том, что в 2023 году в стране ожидается хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов. Об этом он сказал в поздравлении сотрудникам агропромышленного комплекса.
Путин отметил, что в 2023 году российские аграрии собрали рекордный объем зерна – 158 миллионов тонн. В 2023 году ожидается не только хороший урожай, но также увеличение объемов производства молока, мяса и рыбы.
Он добавил, что благодаря труду работников АПК на внутреннем рынке всегда достаточно продуктов, а объемы производства увеличиваются с каждым годом. По ряду позиций российские производители являются лидерами в мире.
11:18:48 08-10-2023
Африканцы наедятся
15:38:51 08-10-2023
... (11:18:48 08-10-2023) Африканцы наедятся... Нахаляву...
13:22:12 08-10-2023
На фоне высокого урожая цены выростут
15:21:35 08-10-2023
макарошки подорожают?
16:24:00 08-10-2023
А нам что с этого.За свое правление ни разу не снизил цену даже на хлеб.
19:05:11 08-10-2023
А хлеб всё равно не съедобный будет, как и сейчас
08:09:35 09-10-2023
Гость (19:05:11 08-10-2023) А хлеб всё равно не съедобный будет, как и сейчас... Так хлеб несъедобный, потому что его пекут из фуражного зерна со всякими улучшителями, так сказать для народа ))). Почитайте состав хлеба у производителей, что только туда не входит. У меня в 90-е годы и то хлеб вкуснее получался, так как мука была из хорошего зерна. А хорошее зерно первого класса как раз вывозят за границу для солидных людей ))).
09:34:14 09-10-2023
Гость (08:09:35 09-10-2023) Так хлеб несъедобный, потому что его пекут из фуражного зерн... Здоровее будешь, яки конь. В зерновых оно так, чем больше отрубей тем полезней. Самый яд мука высшего сорта - гликемический индекс - 80. Это больше чем у сахара
10:46:45 09-10-2023
Гость (09:34:14 09-10-2023) Здоровее будешь, яки конь. В зерновых оно так, чем больше о... А причем здесь отруби и качество зерна для муки? я пишу про то, что в 90-е года любая мука делалась из зерна 1 класса (пшеница, рожь), а сейчас делают муку из фуражного зерна (с меньшим количеством клейковины и т.д. ), то есть , что на корм скоту идет и хлеб из нее не должны делать, а делают! Для того, чтобы испечь хлеб из такой муки и добавляют различные химические улучшители, комплексные добавки, поэтому и хлеб невкусный, начинает плесневеть вместо высыхания. Это как с бензином, только с зерном, хорошее хлебное зерно отправляют за границу, а свои обойдутся хлебушком из фуража.