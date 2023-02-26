Путин заявил, что русский народ может не сохраниться в случае распада России

Президент подчеркнул, что "эти планы изложены на бумаге", и Москва в условиях выстраивания отношений старалась об этом "из как бы соображений партнёрских не говорить"

26 февраля 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над её осколками, может не сохраниться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Если мы пойдём по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России и, прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее", – заявил Путин.

Президент подчеркнул, что "эти планы изложены на бумаге", и Москва в условиях выстраивания отношений старалась об этом "из как бы соображений партнёрских не говорить".

"Ну а теперь, когда их попытки переделать после развала Светского Союза мир исключительно под себя, довели вот до такой ситуации, ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать", – заявил Путин.

Ранее Путин заявлял, что на Западе преследуют единственную цель – ликвидировать Россию. Глава государства предположил, что Запад может принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, однако лишь "каждую часть отдельно, чтобы потом помыкать этими частями".