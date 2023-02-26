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Путин заявил, что русский народ может не сохраниться в случае распада России

Президент подчеркнул, что "эти планы изложены на бумаге", и Москва в условиях выстраивания отношений старалась об этом "из как бы соображений партнёрских не говорить"

26 февраля 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над её осколками, может не сохраниться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Если мы пойдём по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России и, прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее", – заявил Путин.

Президент подчеркнул, что "эти планы изложены на бумаге", и Москва в условиях выстраивания отношений старалась об этом "из как бы соображений партнёрских не говорить".

"Ну а теперь, когда их попытки переделать после развала Светского Союза мир исключительно под себя, довели вот до такой ситуации, ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать", – заявил Путин.

Ранее Путин заявлял, что на Западе преследуют единственную цель – ликвидировать Россию. Глава государства предположил, что Запад может принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, однако лишь "каждую часть отдельно, чтобы потом помыкать этими частями". 

Комментарии 12

  • А как на это реагировать,это всё в процессе осмысления.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Сейчас у многих молодых людей пошла мода ходить в кожанках.Так вот надо им мозги направить в правильную сторону и выдать маузеры.Родина или смерть.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Ну сохранился же немецкий народ. Гитлер, вот беда-то, не сохранился, а народ остался.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Оооо, уже и распаде заговорили.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • То есть планы заговора запада против России они знали, Но ничерта не делали, пытаясь понравиться заговорщикам... Казырно!!!? Нас вообще куда ведут?
    26 февраля, Гость   Ответить
  • А разве народ ещё есть? Осталось только население, удивительно легко внушаемое, массово зомбируемое и управляемое своими смертельными историческими и религиозными врагами, у которых руки буквально по локоть в крови всех стран и народов. Их цель прямо и открыто объявлена ещё в "ветхом завете": "Должен остаться один народ".
    27 февраля, Гость   Ответить
  • а чё сразу евреи то?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • В Германии вообще практически один народ был, немцы, а у нас около 100 национальностей. Где там русским выделят жить
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гражданин Путин глубоко ошибается
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Главнокомандующий решил на красную кнопку нажать ?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • "Гражданин Путин глубоко ошибается" --- Гость, а может быть ты ошибаешься? Не приходит такая мысль в твою голову?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Русский народ уничтожают с госпереворота 1917года и по сей день. Пресекли его рост и проводят до настоящего времени акции названные реформами по его кардинальному сокращению до 25 миллионов
    28 февраля, Гость   Ответить
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