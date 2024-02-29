Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии готовности

Президент подчеркнул, что военная мощь России увеличилась многократно

29 февраля 2024, 16:45, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности к гарантированному применению. Об этом во время послания Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что вооруженные силы в СВО обрели колоссальный боевой опыт, выросла и прошла закалку целая плеяда талантливых командиров и сейчас наши части уверенно ведут наступление и прочно владеют инициативой, освобождая новые территории.

"Не мы начали эту войну в Донбассе в 2014 году, но сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм и решить все задачи специальной военной операции. Защитить суверенитет и безопасность граждан", – подчеркнул президент.

Также Путин отметил, что боевые возможности наших ВС увеличились многократно. В ходе СВО Россия использует гиперзвуковые системы "Кинжал" и "Циркон", а скоро продемонстрирует на боевом дежурстве "Сармат". Завершаются испытания ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон". По словам главы государства, в ближайшее время на боевом дежурстве появятся также ракеты "Сармат".