Путин заявил о наличии финансирования по всем пунктам послания Федеральному собранию

Глава государства добавил, что рассчитывает на то, что россияне вместе с властями пойдут по этому пути созидания

20 марта 2024, 22:57, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: unsplash.com

Все пункты, названные в послании Федеральному собранию, обеспечены финансированием и должны быть выполнены. Как сообщает ТАСС, об этом в ходе встречи со своими доверенными лицами как кандидата в президенты заявил Владимир Путин.

"Так или иначе, все эти планы излoжены в послании президента Федеральному сoбранию. Основные положения – они масштабные, главнoе, что они все просчитаны, обеспечены финансирoванием", – заявил Путин.Глава государства добавил, что рассчитывает на то, что россияне вместе с властями пойдут по этому пути созидания.

Говоря о результатах выборов президента, Путин отметил, что после мероприятий подобного рода и "после такого результата, который свидетельствует о большом доверии граждан страны", предстоит ответственная работа.