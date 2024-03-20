НОВОСТИПолитика

Путин заявил о наличии финансирования по всем пунктам послания Федеральному собранию

Глава государства добавил, что рассчитывает на то, что россияне вместе с властями пойдут по этому пути созидания

20 марта 2024, 22:57, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: unsplash.com
Владимир Путин / Фото: unsplash.com

Все пункты, названные в послании Федеральному собранию, обеспечены финансированием и должны быть выполнены. Как сообщает ТАСС, об этом в ходе встречи со своими доверенными лицами как кандидата в президенты заявил Владимир Путин.

"Так или иначе, все эти планы излoжены в послании президента Федеральному сoбранию. Основные положения – они масштабные, главнoе, что они все просчитаны, обеспечены финансирoванием", – заявил Путин.Глава государства добавил, что рассчитывает на то, что россияне вместе с властями пойдут по этому пути созидания.

Говоря о результатах выборов президента, Путин отметил, что после мероприятий подобного рода и "после такого результата, который свидетельствует о большом доверии граждан страны", предстоит ответственная работа.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

23:43:04 20-03-2024

ох ты!? ну посмотрим...!?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:25:48 21-03-2024

А где деньги взять, Зин?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:15:08 21-03-2024

Денег нет, но в гору прут дела ...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:07:24 21-03-2024

так там три копейки денег, если на всю страну поделить. и полторы школы

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров