Путин заявил о наличии финансирования по всем пунктам послания Федеральному собранию
Глава государства добавил, что рассчитывает на то, что россияне вместе с властями пойдут по этому пути созидания
20 марта 2024, 22:57, ИА Амител
Все пункты, названные в послании Федеральному собранию, обеспечены финансированием и должны быть выполнены. Как сообщает ТАСС, об этом в ходе встречи со своими доверенными лицами как кандидата в президенты заявил Владимир Путин.
"Так или иначе, все эти планы излoжены в послании президента Федеральному сoбранию. Основные положения – они масштабные, главнoе, что они все просчитаны, обеспечены финансирoванием", – заявил Путин.Глава государства добавил, что рассчитывает на то, что россияне вместе с властями пойдут по этому пути созидания.
Говоря о результатах выборов президента, Путин отметил, что после мероприятий подобного рода и "после такого результата, который свидетельствует о большом доверии граждан страны", предстоит ответственная работа.
23:43:04 20-03-2024
ох ты!? ну посмотрим...!?
01:25:48 21-03-2024
А где деньги взять, Зин?
07:15:08 21-03-2024
Денег нет, но в гору прут дела ...
09:07:24 21-03-2024
так там три копейки денег, если на всю страну поделить. и полторы школы