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Путин заявил о необходимости подготовиться к восстановлению жилья после паводка

Президент надеется, что слаженная работа ведомств продолжится и все последствия паводка минимизируют

11 апреля 2024, 22:29, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Планировать восстановление жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от паводка, необходимо прямо сейчас. Об этом 11 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания относительно паводковой ситуации в регионах страны, сообщает газета "Известия".

Президент надеется, что слаженная работа ведомств продолжится и все последствия паводка минимизируют.

"Уже сейчас нужно думать о восстановлении жилья и инфраструктуры. Поэтому не тяните, пожалуйста, заранее к этому подготовьтесь", – сказал он, обращаясь к главам регионов и профильных ведомств. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что сейчас ведутся расчеты необходимых средств – их выделят незамедлительно. Ресурсы в резервном фонде для ликвидации последствий есть.

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Комментарии 2

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Гость

05:55:06 12-04-2024

Заявить и сделать, это адские муки для несчастных.

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Бартоломео

08:34:29 12-04-2024

Небо - синее , вода - мокрая, земля на зубах хрустит ... Хе-хе

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