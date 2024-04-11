Путин заявил о необходимости подготовиться к восстановлению жилья после паводка

Президент надеется, что слаженная работа ведомств продолжится и все последствия паводка минимизируют

11 апреля 2024, 22:29, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Планировать восстановление жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от паводка, необходимо прямо сейчас. Об этом 11 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания относительно паводковой ситуации в регионах страны, сообщает газета "Известия".

Президент надеется, что слаженная работа ведомств продолжится и все последствия паводка минимизируют.

"Уже сейчас нужно думать о восстановлении жилья и инфраструктуры. Поэтому не тяните, пожалуйста, заранее к этому подготовьтесь", – сказал он, обращаясь к главам регионов и профильных ведомств. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что сейчас ведутся расчеты необходимых средств – их выделят незамедлительно. Ресурсы в резервном фонде для ликвидации последствий есть.