Путин заявил о необходимости решить вопрос о суверенности палестинского государства
Израиль и боевики ХАМАС должны стремиться к минимизации ущерба от своих действий для гражданского населения, считает президент
10 октября 2023, 20:57, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости решить вопрос вокруг создания суверенного палестинского государства. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время переговоров с иракским премьером Мухаммедом ас-Судани.
Путин отметил, что США при попытке урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке не учли "коренных интересов палестинского народа", в том числе решение Совбеза ООН о потребности создать независимое суверенное палестинское государство.
Президент также считает, что и Израиль, и боевики ХАМАС должны стремиться к минимизации ущерба от своих действий для гражданского населения.
21:13:26 10-10-2023
Россия и Украина должны стремиться к минимизации ущерба от своих действий для гражданского населения.
22:12:03 10-10-2023
Гость (21:13:26 10-10-2023) Россия и Украина должны стремиться к минимизации ущерба от с... Клали на гражданское население и те, и другие
22:11:09 10-10-2023
Палестинский федеральный округ РФ
07:59:49 11-10-2023
На видео видно, как Израиль кладет на гражданское население. Нашим израильским пацифистам нравится. Галкин сказал, что тоже хочет воевать за Израиль, как израильские военные, то есть тоже хочет класть на гражданское население
09:28:14 11-10-2023
все ведет к удочерению..
10:07:20 11-10-2023
Железный купол не помог? о суверенитете русского народа почему Путин не беспокоился до 2023-2022 года. Замалчивал в интересах Израиля?
11:25:20 11-10-2023
Советчик, со своим разобраться не может.
23:09:48 11-10-2023
Да а что там решать, пусть тоже создают Палестинскую Народную Республику. План надежный как швейцарские часы!