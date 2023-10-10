НОВОСТИПолитика

Путин заявил о необходимости решить вопрос о суверенности палестинского государства

Израиль и боевики ХАМАС должны стремиться к минимизации ущерба от своих действий для гражданского населения, считает президент

10 октября 2023, 20:57, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости решить вопрос вокруг создания суверенного палестинского государства. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время переговоров с иракским премьером Мухаммедом ас-Судани.

Путин отметил, что США при попытке урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке не учли "коренных интересов палестинского народа", в том числе решение Совбеза ООН о потребности создать независимое суверенное палестинское государство.

Президент также считает, что и Израиль, и боевики ХАМАС должны стремиться к минимизации ущерба от своих действий для гражданского населения.

Владимир Путин Израиль Палестина
Читайте также в сюжете: Война между Израилем и Палестиной

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

21:13:26 10-10-2023

Россия и Украина должны стремиться к минимизации ущерба от своих действий для гражданского населения.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:12:03 10-10-2023

Гость (21:13:26 10-10-2023) Россия и Украина должны стремиться к минимизации ущерба от с... Клали на гражданское население и те, и другие

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:11:09 10-10-2023

Палестинский федеральный округ РФ

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:59:49 11-10-2023

На видео видно, как Израиль кладет на гражданское население. Нашим израильским пацифистам нравится. Галкин сказал, что тоже хочет воевать за Израиль, как израильские военные, то есть тоже хочет класть на гражданское население

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:14 11-10-2023

все ведет к удочерению..

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
мети, метла

10:07:20 11-10-2023

Железный купол не помог? о суверенитете русского народа почему Путин не беспокоился до 2023-2022 года. Замалчивал в интересах Израиля?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:20 11-10-2023

Советчик, со своим разобраться не может.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:09:48 11-10-2023

Да а что там решать, пусть тоже создают Палестинскую Народную Республику. План надежный как швейцарские часы!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров