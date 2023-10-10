Путин заявил о необходимости решить вопрос о суверенности палестинского государства

Израиль и боевики ХАМАС должны стремиться к минимизации ущерба от своих действий для гражданского населения, считает президент

10 октября 2023, 20:57, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости решить вопрос вокруг создания суверенного палестинского государства. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время переговоров с иракским премьером Мухаммедом ас-Судани.

Путин отметил, что США при попытке урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке не учли "коренных интересов палестинского народа", в том числе решение Совбеза ООН о потребности создать независимое суверенное палестинское государство.

Президент также считает, что и Израиль, и боевики ХАМАС должны стремиться к минимизации ущерба от своих действий для гражданского населения.