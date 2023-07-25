Путин заявил о необходимости своевременной индексации зарплат бюджетников

Eсли зарплатную политику не выдерживать, то может возникнуть "перетекание" из бюджетной сферы и люди начнут уходить

25 июля 2023, 22:24, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Правительство РФ должно своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Он подчеркнул, что если зарплатную политику не выдерживать, то может возникнуть "перетекание" из бюджетной сферы и люди начнут уходить.

Одновременно с этим глава государства обратил внимание на темпы снижения безработицы – сейчас она держится на уровне 3,2%.

"При этом реальные заработные платы впервые с 2018 года выросли двузначными темпами, в апреле более чем на 10%", – добавил он.

При этом Путин отметил, что это среднее значение, и в разных секторах и регионах показатели разные.