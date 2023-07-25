Путин заявил о необходимости своевременной индексации зарплат бюджетников
Eсли зарплатную политику не выдерживать, то может возникнуть "перетекание" из бюджетной сферы и люди начнут уходить
25 июля 2023, 22:24, ИА Амител
Правительство РФ должно своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Он подчеркнул, что если зарплатную политику не выдерживать, то может возникнуть "перетекание" из бюджетной сферы и люди начнут уходить.
Одновременно с этим глава государства обратил внимание на темпы снижения безработицы – сейчас она держится на уровне 3,2%.
"При этом реальные заработные платы впервые с 2018 года выросли двузначными темпами, в апреле более чем на 10%", – добавил он.
При этом Путин отметил, что это среднее значение, и в разных секторах и регионах показатели разные.
22:38:02 25-07-2023
Ух оно конечно, это правительство! Президент им всё говорит, говорит как должно быть. А оно всё что-то, как-то ни туды
08:54:50 26-07-2023
то может возникнуть "перетекание" из бюджетной сферы и люди начнут уходить. - Да? Аогда? Не может быть! Повсят кому? Федеральным и чиновникам? А остальным за счёт регионов, на 4%?
10:07:06 26-07-2023
Куда перетекать? Владельцы частного бизнеса в основном платят минималку и еще столько же "серыми". Поэтому это шило на мыло, плюс отсутствие соцпакетов и взносов в фонды.
13:06:05 26-07-2023
Гость (10:07:06 26-07-2023) Куда перетекать? Владельцы частного бизнеса в основном платя... Да лучше пусть минималка и хорошая з/п в серую, чем дармоедов фондов кормить
14:38:07 26-07-2023
Гость (13:06:05 26-07-2023) Да лучше пусть минималка и хорошая з/п в серую, чем дармоедо... Взносы в фонды платит работодатель, а не вы. Это чтобы в старости было на что жить.