Путин заявил о попытках ВСУ атаковать Курскую АЭС
По его словам, МАГАТЭ уже проинформировано
22 августа 2024, 19:45, ИА Амител
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались наносить удары по Курской АЭС минувшей ночью. Об этом во время совещания по ситуации в приграничных регионах рассказал президент России Владимир Путин.
"Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано", — цитирует ТАСС главу государства.
Напомним, что ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о планах посетить Курскую АЭС, чтобы определить, наносились ли по ней удары. Он назвал риск повреждения АЭС очень серьезным, подчеркивая, что "технически" расстояние от линии столкновения позволяет украинским войскам наносить удары.
07:47:14 23-08-2024
Хотят ядерную катастрофу
09:07:55 23-08-2024
А кроме заявлений что то будет?
11:20:53 23-08-2024
Гость (09:07:55 23-08-2024) А кроме заявлений что то будет? ... Конечно! Песков озабоченность выразит)