Путин заявил о попытках ВСУ атаковать Курскую АЭС

По его словам, МАГАТЭ уже проинформировано

22 августа 2024, 19:45, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались наносить удары по Курской АЭС минувшей ночью. Об этом во время совещания по ситуации в приграничных регионах рассказал президент России Владимир Путин.

"Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано", — цитирует ТАСС главу государства.

Напомним, что ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о планах посетить Курскую АЭС, чтобы определить, наносились ли по ней удары. Он назвал риск повреждения АЭС очень серьезным, подчеркивая, что "технически" расстояние от линии столкновения позволяет украинским войскам наносить удары.