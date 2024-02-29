Путин заявил о появлении в России сберегательных сертификатов

Инструмент позволит размещать средства на длительный срок, а банки будут предлагать более выгодный процентный доход

29 февраля 2024, 17:52, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин предложил ввести для россиян новый инструмент сбережения средств – сберегательный сертификат. Об этом глава государства заявил в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.

Инструмент позволит размещать средства на длительный срок, а банки будут предлагать более выгодный процентный доход. Эти средства застрахуют на суммы до 2,8 миллиона рублей.

Также Путин заявил, что в России появятся новые страховые гарантии и налоговый вычет на инвестиции граждан на фондовом рынке.