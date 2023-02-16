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Путин заявил о возможности поддержки семей участвующих в СВО бойцов ЧВК

Вопрос о поддержке подняла детский омбудсмен Мария Львова-Белова

16 февраля 2023, 22:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российское правительство рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в специальной военной операции (и в качестве добровольцев, и через частные военные компании). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Владимир Путин.

Вопрос о том, что для находящихся в зоне спецоперации от ЧВК нет социальных гарантий, на встрече с главой государства подняла детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Она попросила уравнять их с семьями военнослужащих.

"Мы сейчас рассматриваем этот вопрос. И добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришёл в рамках мобилизации, они выполняют свой священный долг перед Родиной. И в этом смысле перед Родиной все равны", – заявил Путин.

Комментарии 6

  • А это законно?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Законно было с кастрюлями на голове на майдане стоять,омоновцев сжигать и законно выбранного президента скидывать.Отсюда всё и началось.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это вы 91ый год в Москве описали? Или это другое и там можно было?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ты-то свечку там держал что ли? Иди телевизор смотри дальше, плоскоземельщик.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, у нас только обычных людей не принято поддерживать. Потому что денег нет, но вы держитесь.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Неужели наконец то дошло. Об этом давно уже граждане говорили в комментах. Как бы воина не называли но все должно быть одинаково для всех и каждого кроме предателей сдавшихся в плен или перебежчиков.
    17 февраля, Гость   Ответить
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