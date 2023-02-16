Путин заявил о возможности поддержки семей участвующих в СВО бойцов ЧВК

Вопрос о поддержке подняла детский омбудсмен Мария Львова-Белова

16 февраля 2023, 22:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российское правительство рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в специальной военной операции (и в качестве добровольцев, и через частные военные компании). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Владимир Путин.

Вопрос о том, что для находящихся в зоне спецоперации от ЧВК нет социальных гарантий, на встрече с главой государства подняла детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Она попросила уравнять их с семьями военнослужащих.

"Мы сейчас рассматриваем этот вопрос. И добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришёл в рамках мобилизации, они выполняют свой священный долг перед Родиной. И в этом смысле перед Родиной все равны", – заявил Путин.