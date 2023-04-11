Путин заявил о затоваривании на рынке недвижимости

Президент считает, что в России нужно обеспечить устойчивое долгосрочное развитие строительного сектора

11 апреля 2023, 23:27, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

В России необходимо снизить риски, связанные с затовариванием рынка недвижимости. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что на рынке недвижимости начинают возникать определённые "дисбалансы".

"Происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки. Нужно, конечно, эти риски снижать", – заявил президент.

Глава государства отметил, что в России нужно обеспечить устойчивое долгосрочное развитие строительного сектора. Для этого, считает президент, в первую очередь следует поддерживать спрос на жильё.