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Путину доложили о нападении на Милашину и Немова в Чечне

В ситуации необходима проверка правоохранительных органов и следственные действия, подчеркнул Песков

04 июля 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также напомнил, что вопросом уже занимается уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она уже обратилась и в следственный комитет республики, и в прокуратуру республики за информацией о происшествии.

Песков также подчеркнул, что в ситуации с избиением журналистки и правозащитника необходима проверка правоохранительных органов и следственные действия. 

Комментарии 7

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Гость

19:14:06 04-07-2023

Смешно, как щёки надувают. Не лопнули бы от важности.

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Гость

19:58:17 04-07-2023

А кто это сделал???

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Гость

21:34:54 04-07-2023

Ни через голову прыгнули?

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Гость

21:35:40 04-07-2023

Гость (19:58:17 04-07-2023) А кто это сделал???... Естественно, инопланетяне дикие прилетели.

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Гость

06:28:09 05-07-2023

Гость (19:58:17 04-07-2023) А кто это сделал???... Уже намекнули, что это происки западных спец.служб

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Гость

12:32:21 05-07-2023

Гость (06:28:09 05-07-2023) Уже намекнули, что это происки западных спец.служб... Слава Богу! Я сначала подумал о "героях России". А это опять пиндосы

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Гость

16:39:29 05-07-2023

Рассматриваю фото - у Путина часы "Полёт". Специальные для чиновников. Российского производства со швейцарским механизмом. На кожаном ремешке. Циферблат с гербом РФ. Барнаульские тоже носят такие, только золотистого цвета и герб Барнаула. Типа массонского знака, чтобы отличать "своего".

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