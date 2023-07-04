Путину доложили о нападении на Милашину и Немова в Чечне

В ситуации необходима проверка правоохранительных органов и следственные действия, подчеркнул Песков

04 июля 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также напомнил, что вопросом уже занимается уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она уже обратилась и в следственный комитет республики, и в прокуратуру республики за информацией о происшествии.

Песков также подчеркнул, что в ситуации с избиением журналистки и правозащитника необходима проверка правоохранительных органов и следственные действия.