Путину доложили о нападении на Милашину и Немова в Чечне
В ситуации необходима проверка правоохранительных органов и следственные действия, подчеркнул Песков
04 июля 2023, 18:45, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом сообщает РИА Новости.
Он также напомнил, что вопросом уже занимается уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она уже обратилась и в следственный комитет республики, и в прокуратуру республики за информацией о происшествии.
Песков также подчеркнул, что в ситуации с избиением журналистки и правозащитника необходима проверка правоохранительных органов и следственные действия.
19:14:06 04-07-2023
Смешно, как щёки надувают. Не лопнули бы от важности.
19:58:17 04-07-2023
А кто это сделал???
21:34:54 04-07-2023
Ни через голову прыгнули?
21:35:40 04-07-2023
Гость (19:58:17 04-07-2023) А кто это сделал???... Естественно, инопланетяне дикие прилетели.
06:28:09 05-07-2023
Гость (19:58:17 04-07-2023) А кто это сделал???... Уже намекнули, что это происки западных спец.служб
12:32:21 05-07-2023
Гость (06:28:09 05-07-2023) Уже намекнули, что это происки западных спец.служб... Слава Богу! Я сначала подумал о "героях России". А это опять пиндосы
16:39:29 05-07-2023
Рассматриваю фото - у Путина часы "Полёт". Специальные для чиновников. Российского производства со швейцарским механизмом. На кожаном ремешке. Циферблат с гербом РФ. Барнаульские тоже носят такие, только золотистого цвета и герб Барнаула. Типа массонского знака, чтобы отличать "своего".