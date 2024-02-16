Путину доверяют 83% россиян
82% опрошенных также сказали, что хорошо оценивают работу президента
16 февраля 2024, 15:00, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президенту Владимиру Путину скорее доверяют 83% россиян, показал опрос ФОМ, который провели 9-11 февраля среди 1,5 тыс. совершеннолетних граждан.
В то же время скорее не доверяют российскому лидеру 9% респондентов.
Также 82% опрошенных сказали, что скорее хорошо оценивают работу главы государства. 6% заявили об обратном, пишет РИА Новости.
С 15 по 17 марта в России пройдут очередные президентские выборы, в которых поучаствует самовыдвиженец Владимир Путин, а также Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
Занимать пост победитель будет до 2030 года.
15:09:53 16-02-2024
Выборов еще не было. А результат уже готов.
15:21:38 16-02-2024
-1
15:28:35 16-02-2024
Не перестаю им восторгаться. В нашей стране- ЛУЧШИЙ ПРЕЗИДЕНТ!!! Владимир Владимирович, долгих Вам лет жизни.
15:30:24 16-02-2024
А кто автор этой оды ? Представьте пожалуйста. Для истории. Коллекционирую такие произведения .
15:35:04 16-02-2024
А теперь спускаемся чуть ниже и читаем комментарии к новости о реформе медицины. 83%, говорите?) Ню-ню.
15:59:14 16-02-2024
Гость (15:35:04 16-02-2024) А теперь спускаемся чуть ниже и читаем комментарии к новости... Не верьте комментариям в интернете.
16:16:18 16-02-2024
Гость (15:59:14 16-02-2024) Не верьте комментариям в интернете.... А верьте опросу, за неверный ответ в котором можно сесть?) Да еще и проведенному непонятно среди кого и непонятно где, может, там солдатиков в части опрашивали аль бюджетников. И да, что не так с комментариями по поводу медицины? Думаете, если выйти на улицу и спросить прохожих, они с придыханием будут говорить, что у нас все с нею отлично а после реформы будет еще лучше? Сами-то в такие ответы верите?
16:16:30 16-02-2024
Гость (15:59:14 16-02-2024) Не верьте комментариям в интернете.... Ну в 83 верить смешно
16:20:42 16-02-2024
Гость (15:59:14 16-02-2024) Не верьте комментариям в интернете.... Сейчас верить вообще нельзя никому! Оценивать можно только по делам, а в пустые разговоры, рассуждения верить может только совершенно наивный.
17:00:05 16-02-2024
Гость (15:59:14 16-02-2024) Не верьте комментариям в интернете.... "Не верьте комментариям в интернете" - В.И. Ленин
10:52:13 17-02-2024
Гость (15:35:04 16-02-2024) А теперь спускаемся чуть ниже и читаем комментарии к новости... Про медицину вы правы. Четверть века её разваливали, теперь четверть века собираются менять. Результат сомнителен, но и так людям в возрасте понятно, не в этой жизни....
10:55:01 17-02-2024
У жены на работе заставляют голосовать через госуслуги. Главное проголосовать, а за кого ты проголосовал посчитают как надо. А тех кто Путина поддерживает я не знаю
11:19:29 17-02-2024
В.В. Путин - ЛУЧШИЙ!!!