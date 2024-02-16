Путину доверяют 83% россиян

82% опрошенных также сказали, что хорошо оценивают работу президента

16 февраля 2024, 15:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президенту Владимиру Путину скорее доверяют 83% россиян, показал опрос ФОМ, который провели 9-11 февраля среди 1,5 тыс. совершеннолетних граждан.

В то же время скорее не доверяют российскому лидеру 9% респондентов.

Также 82% опрошенных сказали, что скорее хорошо оценивают работу главы государства. 6% заявили об обратном, пишет РИА Новости.

С 15 по 17 марта в России пройдут очередные президентские выборы, в которых поучаствует самовыдвиженец Владимир Путин, а также Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Занимать пост победитель будет до 2030 года.