Путину представят предложения по денонсации невыгодных для РФ соглашений
По словам сенатора Константина Косачева, на сегодня у России заключено более 15 тысяч международных договоров
09 марта 2024, 11:20, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимиру Путину представят предложения по денонсации невыгодных для России международных договоров. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в соответствии с Конституцией президент вправе инициировать соответствующие процессы.
На сегодня у России заключено более 15 тысяч международных договоров. Какие из них предложат пересмотреть Путину, Косачев не уточнил.
11:38:43 09-03-2024
Интересно сколько невыгодных? Процентов 70?
12:29:15 10-03-2024
Грыша (11:38:43 09-03-2024) Интересно сколько невыгодных? Процентов 70?... После Советской власти выгодных для России договоров заключать стало некому. Верхушка набивала и набивает карманы
14:49:34 09-03-2024
Трудились, трудились. С 90-х заключали, заключали договора, разваливали экономику да карманы набивали. А теперь, что - вертай все в зад?