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Путину представят предложения по денонсации невыгодных для РФ соглашений

По словам сенатора Константина Косачева, на сегодня у России заключено более 15 тысяч международных договоров

09 марта 2024, 11:20, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимиру Путину представят предложения по денонсации невыгодных для России международных договоров. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в соответствии с Конституцией президент вправе инициировать соответствующие процессы.

На сегодня у России заключено более 15 тысяч международных договоров. Какие из них предложат пересмотреть Путину, Косачев не уточнил.

Владимир Путин международные отношения

Комментарии 3

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Грыша

11:38:43 09-03-2024

Интересно сколько невыгодных? Процентов 70?

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Гость

12:29:15 10-03-2024

Грыша (11:38:43 09-03-2024) Интересно сколько невыгодных? Процентов 70?... После Советской власти выгодных для России договоров заключать стало некому. Верхушка набивала и набивает карманы

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Гость

14:49:34 09-03-2024

Трудились, трудились. С 90-х заключали, заключали договора, разваливали экономику да карманы набивали. А теперь, что - вертай все в зад?

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