Пьяная чиновница устроила скандал в такси и угрожала водителю проблемами с законом

Женщине не понравилось, что с ней якобы говорили на повышенных тонах

16 октября 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пьяная чиновница в Таганроге устроила таксисту скандал. Ей показалось, что мужчина разговаривал на повышенных тонах.

Как сообщает Baza, в машине вместе с женщиной был ребенок, но это не помешало ей заплетающимся языком осыпать водителя матерными оскорблениями и угрозами. Кроме того, чиновница бравировала своими связями в полиции.

"Самый конченый мужик в моей жизни. Даже хотеть вас не хочется", – заявляла госслужащая.

Отмечается, что после того как видео с инцидентом оказалось в интернете, женщина написала заявление по собственному желанию.