НОВОСТИПроисшествия

Пьяная чиновница устроила скандал в такси и угрожала водителю проблемами с законом

Женщине не понравилось, что с ней якобы говорили на повышенных тонах

16 октября 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Пьяная чиновница в Таганроге устроила таксисту скандал. Ей показалось, что мужчина разговаривал на повышенных тонах.

Как сообщает Baza, в машине вместе с женщиной был ребенок, но это не помешало ей заплетающимся языком осыпать водителя матерными оскорблениями и угрозами. Кроме того, чиновница бравировала своими связями в полиции.

"Самый конченый мужик в моей жизни. Даже хотеть вас не хочется", – заявляла госслужащая.

Отмечается, что после того как видео с инцидентом оказалось в интернете, женщина написала заявление по собственному желанию. 

Происшествия

Комментарии 7

Avatar Picture
Олег

18:27:06 16-10-2023

Вот до чего доводит недостаток тепла и внимания к одиноким дамам.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:04:11 16-10-2023

Рассмешила страну. Пуп земли из себя строила.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:09:20 16-10-2023

Баба тоже человек

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Коротин В

00:41:39 17-10-2023

Пьяная баба ,жалкое зрелище

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:32:34 17-10-2023

Хорошая новость

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:59:22 17-10-2023

чиновничий аппарат немного очистился

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:53 17-10-2023

Не должно такое насекомое в гос органах находиться. Данная должность обязывает человека вести себя подобающе. Или нехрен таким хабалкам делать в госструктурах

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров