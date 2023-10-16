Пьяная чиновница устроила скандал в такси и угрожала водителю проблемами с законом
Женщине не понравилось, что с ней якобы говорили на повышенных тонах
16 октября 2023, 17:46, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Пьяная чиновница в Таганроге устроила таксисту скандал. Ей показалось, что мужчина разговаривал на повышенных тонах.
Как сообщает Baza, в машине вместе с женщиной был ребенок, но это не помешало ей заплетающимся языком осыпать водителя матерными оскорблениями и угрозами. Кроме того, чиновница бравировала своими связями в полиции.
"Самый конченый мужик в моей жизни. Даже хотеть вас не хочется", – заявляла госслужащая.
Отмечается, что после того как видео с инцидентом оказалось в интернете, женщина написала заявление по собственному желанию.
18:27:06 16-10-2023
Вот до чего доводит недостаток тепла и внимания к одиноким дамам.
19:04:11 16-10-2023
Рассмешила страну. Пуп земли из себя строила.
22:09:20 16-10-2023
Баба тоже человек
00:41:39 17-10-2023
Пьяная баба ,жалкое зрелище
07:32:34 17-10-2023
Хорошая новость
08:59:22 17-10-2023
чиновничий аппарат немного очистился
11:50:53 17-10-2023
Не должно такое насекомое в гос органах находиться. Данная должность обязывает человека вести себя подобающе. Или нехрен таким хабалкам делать в госструктурах