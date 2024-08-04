Жительница Мариинска наехала на 73-летнего мужчину на обочине дороги, когда тот катил рядом с собой велосипед

04 августа 2024, 21:55, ИА Амител

Авария в Мариинске / Фото: Mash Siberia

Пьяная сотрудница полиции насмерть сбила пенсионера в Кузбассе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Жительница Мариинска наехала на 73-летнего мужчину на обочине дороги, когда тот катил рядом с собой велосипед. Пенсионер скончался на месте от сильного удара, а водитель попала в больницу с травмами.

Медицинская экспертиза показала, что женщина была под воздействием алкоголя. После выписки из больницы ей выберут меру пресечения. Следователи уже начали работу по факту смертельного ДТП. Они осмотрели место происшествия и сейчас допрашивают свидетелей.