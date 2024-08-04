Пьяная сотрудница полиции насмерть сбила пенсионера в Кузбассе
Жительница Мариинска наехала на 73-летнего мужчину на обочине дороги, когда тот катил рядом с собой велосипед
04 августа 2024, 21:55, ИА Амител
Авария в Мариинске / Фото: Mash Siberia
Пьяная сотрудница полиции насмерть сбила пенсионера в Кузбассе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Жительница Мариинска наехала на 73-летнего мужчину на обочине дороги, когда тот катил рядом с собой велосипед. Пенсионер скончался на месте от сильного удара, а водитель попала в больницу с травмами.
Медицинская экспертиза показала, что женщина была под воздействием алкоголя. После выписки из больницы ей выберут меру пресечения. Следователи уже начали работу по факту смертельного ДТП. Они осмотрели место происшествия и сейчас допрашивают свидетелей.
22:30:49 04-08-2024
Свидетелей уже допрашивают или опрашивают?
22:44:40 04-08-2024
После выписки окажется трезввя
23:40:29 04-08-2024
Свидетели ослепнут и оглохнут.
08:17:05 05-08-2024
в протоколе напишут что это дедушка был пьян, жаль отмажут от красной зоны а если она еще и беременна все ппц
09:29:24 05-08-2024
все что нужно знать о системе мвд, если ты живешь в России...довели страну.