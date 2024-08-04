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Пьяная сотрудница полиции насмерть сбила пенсионера в Кузбассе

Жительница Мариинска наехала на 73-летнего мужчину на обочине дороги, когда тот катил рядом с собой велосипед

04 августа 2024, 21:55, ИА Амител

Авария в Мариинске / Фото: Mash Siberia
Авария в Мариинске / Фото: Mash Siberia

Пьяная сотрудница полиции насмерть сбила пенсионера в Кузбассе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Жительница Мариинска наехала на 73-летнего мужчину на обочине дороги, когда тот катил рядом с собой велосипед. Пенсионер скончался на месте от сильного удара, а водитель попала в больницу с травмами.

Медицинская экспертиза показала, что женщина была под воздействием алкоголя. После выписки из больницы ей выберут меру пресечения. Следователи уже начали работу по факту смертельного ДТП. Они осмотрели место происшествия и сейчас допрашивают свидетелей.

ДТП Происшествия Кемеровская область

Комментарии 5

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ДМВ

22:30:49 04-08-2024

Свидетелей уже допрашивают или опрашивают?

  18 Нравится
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Петр

22:44:40 04-08-2024

После выписки окажется трезввя

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Олег

23:40:29 04-08-2024

Свидетели ослепнут и оглохнут.

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Клим

08:17:05 05-08-2024

в протоколе напишут что это дедушка был пьян, жаль отмажут от красной зоны а если она еще и беременна все ппц

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гость

09:29:24 05-08-2024

все что нужно знать о системе мвд, если ты живешь в России...довели страну.

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