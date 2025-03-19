Пьяный барнаулец устроил дебош в электричке и несколько раз сорвал стоп-кран

За это ему грозит до семи лет лишения свободы

19 марта 2025, 13:25, ИА Амител

Житель Барнаула устроил дебош в электричке и сорвал стоп-кран, будучи пьяным. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири.

Инцидент произошел в электропоезде Черепаново – Барнаул. Установлено, что 24-летний барнаулец, находясь в электричке в пьяном виде, мешал другим пассажирам и нецензурно выражался в их адрес. Также он пытался открыть входную дверь вагона и несколько раз срывал стоп-краны.

"Для пресечения агрессивных действий сотрудники транспортной безопасности и пассажиры связали дебошира. Во время задержания злоумышленник сопротивлялся и нанес одному из мужчин удар головой в лицо", – рассказали в ведомстве.

Задержанного барнаульца увезли в дежурную часть. Правоохранители возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство") и ч. 1 ст. 112 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") УК РФ. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до семи лет.