НОВОСТИПроисшествия

Пьяный барнаулец зарезал таксиста и врезался на его машине в дорожный знак

Подозреваемого собираются заключить под стражу

03 марта 2024, 06:30, ИА Амител

Место происшествия / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
Место происшествия / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Барнауле задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве таксиста, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Поздним вечером 1 марта мужчина вызвал такси до знакомого, но так как товарища дома не оказалось, то попросил водителя отвезти его на другой адрес. Приехав туда, пассажир снова попросил шофера немного подождать, но тот ему отказал. В итоге горожанин разозлился и затеял конфликт, в ходе которого убил таксиста, нанеся ему не менее десяти ударов ножом. После этого злоумышленник сел за руль, но на одной из улиц не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Спустя непродолжительное время мужчину задержали сотрудники ГИБДД.

В итоге в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас в его отношении проводят следственные действия, а также готовят ходатайство о заключении под стражу.

Барнаул Происшествия

Комментарии 7

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Гость

06:36:57 03-03-2024

Минус два электората

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Гость

10:00:41 03-03-2024

Гость (06:36:57 03-03-2024) Минус два электората ... У вас весеннее обострение? Таблеточки не забываем.

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Гость

12:13:14 03-03-2024

Гость (10:00:41 03-03-2024) У вас весеннее обострение? Таблеточки не забываем.... Ну вы то свои сегодня наверное забыли выпить.

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Гость

10:27:47 03-03-2024

А зачем он по знакомым ездил с ножичком в кармане?

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Гость

10:44:06 04-03-2024

Гость (10:27:47 03-03-2024) А зачем он по знакомым ездил с ножичком в кармане?... Видимо, не только к знакомым, а вообще в социуме!

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Гость

20:11:31 03-03-2024

Сотрудники ГИБДД молодцы, без всяких проблем задержали убийцу и угонщика, надеюсь их наградят!

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гость

14:59:02 04-03-2024

таких дебилов нельзя выпускать в общество, раз он по улицам с ножом передвигается и режет людей без причины.

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