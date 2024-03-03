Пьяный барнаулец зарезал таксиста и врезался на его машине в дорожный знак
Подозреваемого собираются заключить под стражу
03 марта 2024, 06:30, ИА Амител
В Барнауле задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве таксиста, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.
Поздним вечером 1 марта мужчина вызвал такси до знакомого, но так как товарища дома не оказалось, то попросил водителя отвезти его на другой адрес. Приехав туда, пассажир снова попросил шофера немного подождать, но тот ему отказал. В итоге горожанин разозлился и затеял конфликт, в ходе которого убил таксиста, нанеся ему не менее десяти ударов ножом. После этого злоумышленник сел за руль, но на одной из улиц не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Спустя непродолжительное время мужчину задержали сотрудники ГИБДД.
В итоге в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас в его отношении проводят следственные действия, а также готовят ходатайство о заключении под стражу.
06:36:57 03-03-2024
Минус два электората
10:00:41 03-03-2024
Гость (06:36:57 03-03-2024) Минус два электората ... У вас весеннее обострение? Таблеточки не забываем.
12:13:14 03-03-2024
Гость (10:00:41 03-03-2024) У вас весеннее обострение? Таблеточки не забываем.... Ну вы то свои сегодня наверное забыли выпить.
10:27:47 03-03-2024
А зачем он по знакомым ездил с ножичком в кармане?
10:44:06 04-03-2024
Гость (10:27:47 03-03-2024) А зачем он по знакомым ездил с ножичком в кармане?... Видимо, не только к знакомым, а вообще в социуме!
20:11:31 03-03-2024
Сотрудники ГИБДД молодцы, без всяких проблем задержали убийцу и угонщика, надеюсь их наградят!
14:59:02 04-03-2024
таких дебилов нельзя выпускать в общество, раз он по улицам с ножом передвигается и режет людей без причины.