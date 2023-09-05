Пьяный бийчанин угнал мусоровоз и получил два года тюрьмы

Наказание горожанин будет отбывать в колонии строгого режима

05 сентября 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Бийска получил срок за угон мусоровоза, сообщили amic.ru в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Суд установил, что мужчина, будучи пьяным, угнал МАЗ, который был припаркован на территории автобазы. Свою вину на заседании горожанин полностью признал, сказав в свое оправдание, что он собирался вернуть автомобиль после того, как покатается. Однако во время движения угонщик застрял в колее и машина загорелась.

В итоге суд признал бийчанина виновным и приговорил его к одному году и десяти месяцам колонии строгого режима, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с вождением, на четыре года.

Такое наказание суд аргументировал тем, преступление мужчина совершил в период непогашенных судимостей, в том числе за аналогичные преступления.