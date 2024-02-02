Пьяный мужчина напал на маленького ребенка в российском городе
Объяснить свой поступок полицейским мужчина не смог
02 февраля 2024, 07:30, ИА Амител
Мужчина ударил ребенка в Курчатове / Кадр: SHOT
В Курчатове Курской области пьяный мужчина с размаху ударил маленького ребенка кулаком по голове, когда тот был с мамой в магазине.
От удара малыш тут же упал. Как пишет SHOT, злоумышленнику моментально дал отпор другой покупатель: он повалил его на пол и ударил по лицу.
Сейчас нападавший задержан. Объяснить свой поступок полицейским он оказался не в состоянии.
07:35:00 02-02-2024
Что значит не в состоянии? Пьяный, наркоша, дурачёк ... ?
08:01:11 02-02-2024
Теперь это чучело может ещё заяву накатать на того, кто защитил малыша
09:50:33 02-02-2024
Смотрел видео. Покупатель парень - красавчик. Сразу отреагировал так, что пьянь на полу оказалась.
10:00:49 02-02-2024
Гость (09:50:33 02-02-2024) Смотрел видео. Покупатель парень - красавчик. Сразу отреагир... Побольше бы таких ответственных как паренёк, который мгновенно правильно отреагировал! Млолодец!
12:49:18 02-02-2024
Гость (10:00:49 02-02-2024) Побольше бы таких ответственных как паренёк, который мгновен... Побольше бы... да кабы... Счас сто раз подумаешь, прежде чем лезть в какую-нить историю, где фигурирует ребенок, да еще в общественном месте.