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Пьяный мужчина напал на маленького ребенка в российском городе

Объяснить свой поступок полицейским мужчина не смог

02 февраля 2024, 07:30, ИА Амител

Мужчина ударил ребенка в Курчатове / Кадр: SHOT
Мужчина ударил ребенка в Курчатове / Кадр: SHOT

В Курчатове Курской области пьяный мужчина с размаху ударил маленького ребенка кулаком по голове, когда тот был с мамой в магазине.

От удара малыш тут же упал. Как пишет SHOT, злоумышленнику моментально дал отпор другой покупатель: он повалил его на пол и ударил по лицу.

Сейчас нападавший задержан. Объяснить свой поступок полицейским он оказался не в состоянии.

Происшествия дети

Комментарии 5

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Гость

07:35:00 02-02-2024

Что значит не в состоянии? Пьяный, наркоша, дурачёк ... ?

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Гость

08:01:11 02-02-2024

Теперь это чучело может ещё заяву накатать на того, кто защитил малыша

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Гость

09:50:33 02-02-2024

Смотрел видео. Покупатель парень - красавчик. Сразу отреагировал так, что пьянь на полу оказалась.

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Гость

10:00:49 02-02-2024

Гость (09:50:33 02-02-2024) Смотрел видео. Покупатель парень - красавчик. Сразу отреагир... Побольше бы таких ответственных как паренёк, который мгновенно правильно отреагировал! Млолодец!

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Гость

12:49:18 02-02-2024

Гость (10:00:49 02-02-2024) Побольше бы таких ответственных как паренёк, который мгновен... Побольше бы... да кабы... Счас сто раз подумаешь, прежде чем лезть в какую-нить историю, где фигурирует ребенок, да еще в общественном месте.

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