Пьяный турист безуспешно попытался дать взятку полицейскому в Алтайском крае
На 63-летнего мужчину завели уголовное дело
21 июля 2023, 10:15, ИА Амител
В Завьяловском районе Алтайского края водитель, нарушивший правила дорожного движения, попытался дать взятку инспектору ГИБДД, сообщили в краевом ГУ МВД.
"Автомобиль, прибывший на отдых из другого региона, был остановлен экипажем дорожно-патрульной службы за нарушение водителем правил дорожного движения. Составляя протокол, инспектор почувствовал запах алкоголя от водителя, после чего предложил пройти медицинское освидетельствование", – рассказали в ведомстве.
Однако 63-летний водитель от этого отказался и предложил инспектору деньги, чтобы тот не оформлял протоколы. Это попало в объектив полицейского видеорегистратора и на автомобилиста завели дело по статье "Дача взятки". Административные протоколы на него так же составили.
10:42:21 21-07-2023
Ну это только в пьяную голову может прийти мысль дать взятку полицейскому.Хотя,по правде говоря, бывают случаи когда кто-то кое-где у нас порой и на трезвую голову.
12:10:44 21-07-2023
Гость (10:42:21 21-07-2023) Ну это только в пьяную голову может прийти мысль дать взятку... Да ещё и под видеокамерами.)
11:24:51 21-07-2023
почти наверняка это был шахтер
13:52:00 21-07-2023
Мимопроходящий (11:24:51 21-07-2023) почти наверняка это был шахтер... Почему?