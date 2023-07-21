Пьяный турист безуспешно попытался дать взятку полицейскому в Алтайском крае

На 63-летнего мужчину завели уголовное дело

21 июля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Завьяловском районе Алтайского края водитель, нарушивший правила дорожного движения, попытался дать взятку инспектору ГИБДД, сообщили в краевом ГУ МВД.

"Автомобиль, прибывший на отдых из другого региона, был остановлен экипажем дорожно-патрульной службы за нарушение водителем правил дорожного движения. Составляя протокол, инспектор почувствовал запах алкоголя от водителя, после чего предложил пройти медицинское освидетельствование", – рассказали в ведомстве.

Однако 63-летний водитель от этого отказался и предложил инспектору деньги, чтобы тот не оформлял протоколы. Это попало в объектив полицейского видеорегистратора и на автомобилиста завели дело по статье "Дача взятки". Административные протоколы на него так же составили.