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Пьяный турист безуспешно попытался дать взятку полицейскому в Алтайском крае

На 63-летнего мужчину завели уголовное дело

21 июля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Завьяловском районе Алтайского края водитель, нарушивший правила дорожного движения, попытался дать взятку инспектору ГИБДД, сообщили в краевом ГУ МВД.

"Автомобиль, прибывший на отдых из другого региона, был остановлен экипажем дорожно-патрульной службы за нарушение водителем правил дорожного движения. Составляя протокол, инспектор почувствовал запах алкоголя от водителя, после чего предложил пройти медицинское освидетельствование", – рассказали в ведомстве.

Однако 63-летний водитель от этого отказался и предложил инспектору деньги, чтобы тот не оформлял протоколы. Это попало в объектив полицейского видеорегистратора и на автомобилиста завели дело по статье "Дача взятки". Административные протоколы на него так же составили. 

Алтайский край Происшествия Коррупция

Комментарии 4

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Гость

10:42:21 21-07-2023

Ну это только в пьяную голову может прийти мысль дать взятку полицейскому.Хотя,по правде говоря, бывают случаи когда кто-то кое-где у нас порой и на трезвую голову.

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Гость

12:10:44 21-07-2023

Гость (10:42:21 21-07-2023) Ну это только в пьяную голову может прийти мысль дать взятку... Да ещё и под видеокамерами.)

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Мимопроходящий

11:24:51 21-07-2023

почти наверняка это был шахтер

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Гость

13:52:00 21-07-2023

Мимопроходящий (11:24:51 21-07-2023) почти наверняка это был шахтер... Почему?

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