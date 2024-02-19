Пьяный водитель без прав врезался в дом в Горно-Алтайске
Перед этим мужчина въехал в столб и забор
19 февраля 2024, 11:40, ИА Амител
ДТП в Горно-Алтайске / Фото: 04.мвд.рф
Легковой автомобиль врезался в частный дом в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.
Авария случилась 16 февраля около 23:00 по ул. Каясинской, 65. 41-летний местный житель ехал на Nissan Serena, но в один момент не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП, забор и фасад жилого дома.
Травмы получил шофер и его 35-летняя пассажирка. Госпитализация им не потребовалась.
В ходе разбирательства установили, что мужчина был пьян и сел за руль, не имея водительских прав. От прохождения освидетельствования он отказался. В итоге его привлекли к административной ответственности.
12:04:41 19-02-2024
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