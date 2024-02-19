Пьяный водитель без прав врезался в дом в Горно-Алтайске

Перед этим мужчина въехал в столб и забор

19 февраля 2024, 11:40, ИА Амител

ДТП в Горно-Алтайске / Фото: 04.мвд.рф

Легковой автомобиль врезался в частный дом в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.

Авария случилась 16 февраля около 23:00 по ул. Каясинской, 65. 41-летний местный житель ехал на Nissan Serena, но в один момент не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП, забор и фасад жилого дома.

Травмы получил шофер и его 35-летняя пассажирка. Госпитализация им не потребовалась.

В ходе разбирательства установили, что мужчина был пьян и сел за руль, не имея водительских прав. От прохождения освидетельствования он отказался. В итоге его привлекли к административной ответственности.