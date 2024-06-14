Пьяный водитель сбил толпу пешеходов в Благовещенске, погибла женщина и дети

По предварительной версии, автомобилист не справился с управлением на большой скорости и вылетел на тротуар

14 июня 2024, 19:25, ИА Амител

Три человека погибли, семь госпитализированы в результате жесткой аварии в Благовещенске: водитель на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Как сообщает Telegram-канал "112", по предварительной информации, автомобилист был пьян.

По данным канала, автомобилем управлял 59-летний мужчина. Предположительно, он не справился с управлением на большой скорости и вылетел на тротуар в районе дома № 4 по улице Василенко. Как отмечают ряд очевидцев, он якобы пытался уйти от столкновения с мотоциклом, но пока эти сведения не подтвердились.

По данным канала, среди погибших – подростки и женщина средних лет. Водителя отвезли на медицинское освидетельствование, однако "состояние опьянения видно невооруженным глазом".