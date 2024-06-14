Пьяный водитель сбил толпу пешеходов в Благовещенске, погибла женщина и дети
По предварительной версии, автомобилист не справился с управлением на большой скорости и вылетел на тротуар
14 июня 2024, 19:25, ИА Амител
Три человека погибли, семь госпитализированы в результате жесткой аварии в Благовещенске: водитель на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Как сообщает Telegram-канал "112", по предварительной информации, автомобилист был пьян.
По данным канала, автомобилем управлял 59-летний мужчина. Предположительно, он не справился с управлением на большой скорости и вылетел на тротуар в районе дома № 4 по улице Василенко. Как отмечают ряд очевидцев, он якобы пытался уйти от столкновения с мотоциклом, но пока эти сведения не подтвердились.
По данным канала, среди погибших – подростки и женщина средних лет. Водителя отвезли на медицинское освидетельствование, однако "состояние опьянения видно невооруженным глазом".
20:06:15 14-06-2024
В этом случае можно сказать жаль нет смертной казни желательно негуманной долгой и мучительной
20:11:34 14-06-2024
Мразота.... Слов нет
22:26:39 14-06-2024
Не три, а пять. Есть очень подробное видео
23:07:43 14-06-2024
Продать всё имущество этого идиота, вырезать все органы и тоже продать. Все отдать семьям погибших.
07:38:58 15-06-2024
Гость (23:07:43 14-06-2024) Продать всё имущество этого идиота, вырезать все органы и то... У алкаша органы пропитые.
15:04:39 15-06-2024
а че шофера то сразу там же не забили? и пассажиров его заодно
15:35:41 15-06-2024
Гость (15:04:39 15-06-2024) а че шофера то сразу там же не забили? и пассажиров его заод... Никак нельзя. Они жить хотят. А вообще в таких случаях должно быть тотальное уничтожение без каких-либо поблажек.