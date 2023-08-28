Пьяный водитель снес столб и улетел в кусты в Бийске

Очевидцы не дали автомобилисту сбежать

28 августа 2023, 08:35, ИА Амител

Фото: t.me/drom_22_biysk

В Бийске водитель иномарки снес столбик и улетел в кусты в районе гавани, сообщает телеграм-канал "News. Алтай".

Инцидент случился вечером 27 августа. Отмечается, что водитель легковушки был пьян и в ожидании ГИБДД очевидцы "держали" автомобилиста.

О пострадавших информации нет. Подробности уточняются.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае за семь месяцев 2023 года зарегистрировали 355 наездов на пешеходов, в которых 26 человек погибли.