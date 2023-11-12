Пьяный водитель устроил аварию в алтайском селе

По словам очевидцев, пассажиры тоже были нетрезвы

12 ноября 2023, 12:33, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Авария с участием пьяного водителя произошла в селе Усть-Калманка на улице Мостовой. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, иномарка влетела в дом, отрикошетила и перевернулась на крышу. Водитель, как говорят очевидцы, был пьян. Остальные пассажиры авто также находились в состоянии алкогольного опьянения.

Два человека не пострадали, отделались легко. Одна женщина вылетела из окна и получила серьезные травмы.

Информации о ее состоянии не приводится.