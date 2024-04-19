Пьяный водитель залетел на забор дома в Чулыме

Он и пассажир попали в больницу

19 апреля 2024, 12:45, ИА Амител

Фото с места ДТП / прокуратура Новосибирской области

Водитель иномарки разнес забор жилого дома в Чулыме. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, водитель Toyota Camry был в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость на улице Рабочей, не справился с управлением и врезался в ограждение дома.

В результате происшествия сам водитель и его пассажир попали в больницу.

В соцсетях появлялась информация о том, что пострадавший мужчина скончался, однако официально эти сообщения еще не подтверждали.