Пять человек попали в больницу с возможной оспой обезьян в Санкт-Петербурге

Медики следят, как протекает заболевание

17 октября 2026, 16:05, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Санкт-Петербурге у пяти пациентов, которых госпитализировали с подозрением на оспу обезьян, заболевание протекает в легкой и средней форме тяжести. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент медицинское учреждение, в котором находятся больные, не предоставило официального комментария.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщило о госпитализации этих пяти человек 16 октября. Ведомство организовало полный комплекс противоэпидемических мероприятий и проводит работу по выявлению контактных лиц.

Ранее в Московской области в больницу попали еще пять человек тоже с подозрением на оспу обезьян. На данный момент их состояние удовлетворительное, и клинических симптомов заболевания не наблюдается.