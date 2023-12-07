Пять человек погибли в массовом ДТП на российской трассе
Правоохранители возбудили уголовное дело
07 декабря 2023, 08:45, ИА Амител
Пять человек погибли в ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Авария случилась вечером 6 декабря в Северском районе на 52-м километре трассы Краснодар – Верхнебаканский.
"По предварительным данным, водитель КамАЗа допустил столкновение с впереди идущим микроавтобусом Mercedes. Иномарку от удара выбросило на встречку, где она столкнулась с большегрузом. В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Водители грузовых автомобилей госпитализированы", – рассказали в ведомстве.
По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Ведется расследование.
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