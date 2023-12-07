Пять человек погибли в массовом ДТП на российской трассе

Правоохранители возбудили уголовное дело

07 декабря 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: МВД Краснодарского края

Пять человек погибли в ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария случилась вечером 6 декабря в Северском районе на 52-м километре трассы Краснодар – Верхнебаканский.

"По предварительным данным, водитель КамАЗа допустил столкновение с впереди идущим микроавтобусом Mercedes. Иномарку от удара выбросило на встречку, где она столкнулась с большегрузом. В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Водители грузовых автомобилей госпитализированы", – рассказали в ведомстве.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Ведется расследование.