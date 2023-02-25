Пять человек пострадали при столкновении судна и иномарки на Байкале

Авария случилась в Бурятии

25 февраля 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: t.me/vm_sut

В Бурятии пять человек получили травмы при столкновении рейсового судна на воздушной подушке и иномарки на озере Байкал, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Авария случилась 24 февраля около 16:10 в 300 метрах от причала города Северобайкальска.

"В результате происшествия пострадали пять человек (четыре пассажира судна на воздушной подушке и один пассажир автомобиля). Они были доставлены в медицинское учреждение, от госпитализации они отказались, угрозы для их жизни и здоровья нет", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители проводят доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.