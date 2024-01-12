Пять человек пострадали при взрыве газа в российском регионе
Правоохранители проводят проверку
12 января 2024, 15:15, ИА Амител
Фото: СУ СКР по Республике Ингушетия
В Ингушетии в результате взрыва газа в частном доме пострадали двое взрослых и трое детей, сообщили в местном Следкоме.
Инцидент случился 12 января в 06:20 в населенном пункте Нестеровское Сунженского района. "Находившиеся в доме 53-летний мужчина, 41-летняя женщина и их дети 7, 11 и 13 лет получили травмы", – рассказали в ведомстве.
Раненых госпитализировали. Правоохранители тем временем проводят проверку.
00:56:00 13-01-2024
Бабло есть. Неужели нельзя было поставить этот несчастный датчик газа. На месте Газпрома я бы требовал это со всех, кто им пользуется, хотя, у нас высокоразвитая страна, могли бы и бесплатно ставить, особенно в многоэтажки.