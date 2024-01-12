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Пять человек пострадали при взрыве газа в российском регионе

Правоохранители проводят проверку

12 января 2024, 15:15, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Республике Ингушетия
Фото: СУ СКР по Республике Ингушетия

В Ингушетии в результате взрыва газа в частном доме пострадали двое взрослых и трое детей, сообщили в местном Следкоме.

Инцидент случился 12 января в 06:20 в населенном пункте Нестеровское Сунженского района. "Находившиеся в доме 53-летний мужчина, 41-летняя женщина и их дети 7, 11 и 13 лет получили травмы", – рассказали в ведомстве.

Раненых госпитализировали. Правоохранители тем временем проводят проверку.

Взрыв газа Происшествия

Комментарии 1

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Гость

00:56:00 13-01-2024

Бабло есть. Неужели нельзя было поставить этот несчастный датчик газа. На месте Газпрома я бы требовал это со всех, кто им пользуется, хотя, у нас высокоразвитая страна, могли бы и бесплатно ставить, особенно в многоэтажки.

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