Пять человек пострадали при взрыве газа в российском регионе

Правоохранители проводят проверку

12 января 2024, 15:15, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Республике Ингушетия

В Ингушетии в результате взрыва газа в частном доме пострадали двое взрослых и трое детей, сообщили в местном Следкоме.

Инцидент случился 12 января в 06:20 в населенном пункте Нестеровское Сунженского района. "Находившиеся в доме 53-летний мужчина, 41-летняя женщина и их дети 7, 11 и 13 лет получили травмы", – рассказали в ведомстве.

Раненых госпитализировали. Правоохранители тем временем проводят проверку.