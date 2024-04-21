Пять человек пострадали во время пожара в московской сауне

Среди них 3-месячный малыш и 14-летний подросток

21 апреля 2024, 13:25, ИА Амител

Огонь / Фото: pxhere.com/ru/photo/744059

Пять человек пострадали в результате пожара в московской сауне. Об этом сообщает Shot.

Около 7 часов утра на цокольном этаже частного четырехэтажного дома по улице Адмирала Лазарева в Южном Бутове произошло возгорание вещей и мебели в сауне на площади около 20 квадратных метров. Когда экстренные службы прибыли на место происшествия, из окна на третьем этаже валил густой черный дым.

Семь человек эвакуировались из дома еще до прибытия пожарных и медиков. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе трехмесячный малыш и 14-летний подросток. Двое пострадавших были госпитализированы в НИИ им. Склифосовского. Трое человек, включая детей, не были госпитализированы.

Огонь потушили.