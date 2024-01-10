Пять домов, детсад и три здания остались без воды из-за аварии в Барнауле
Сейчас работы по устранению нештатной ситуации ведутся на пересечении улиц 50 лет СССР и Георгиева
10 января 2024, 16:45, ИА Амител
Барнаульский "Росводоканал" устраняет аварию на водопроводе в Индустриальном районе. Как сообщает пресс-служба администрации района, работы ведутся на сети диаметром 300 мм на пересечении улиц 50 лет СССР и Георгиева.
Без холодной воды остались пять многоквартирных домов: на улице 50 лет СССР, 51, на улице Георгиева, 44, а также на Павловском тракте, 132, 134 и 136. Кроме того, без воды оказались детский сад № 188, лицей № 101 и три административных здания. Без горячей воды остались четыре многоквартирных дома, детский сад и три административных здания.
Работы находятся на контроле администрации Индустриального района. "Росводоканал" приносит горожанам извинения за доставленные неудобства.
Уточнить информацию можно по телефонам диспетчерских служб:
- "Росводоканал Барнаул" – 500-101;
- Администрация Индустриального района города Барнаула – 47-51-83.
17:42:17 10-01-2024
у нас школа рядом с 50 лет ссср 51, всю школу эвакуировали
17:46:46 10-01-2024
киря (17:42:17 10-01-2024) у нас школа рядом с 50 лет ссср 51, всю школу эвакуировали ... прям всю 101-ю эвакуировали с привлечением МЧС или просто по домам распустили?
17:49:17 10-01-2024
киря (17:42:17 10-01-2024) у нас школа рядом с 50 лет ссср 51, всю школу эвакуировали ... куда эвакуировали? Оо
17:50:54 10-01-2024
Элен без ребят (17:49:17 10-01-2024) киря (17:42:17 10-01-2024) у нас школа рядом с 50 лет ... по дороге жизни. через телецкое поближе к монголии видимо.